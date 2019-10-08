محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت این روزهای استقلال اظهار داشت: خوشبختانه آبی‌پوشان توانستند دو بازی خود را از جام‌ حذفی و لیگ با برد به پایان برسانند البته هنوز استقلال به شرایط ایده‌آل نرسیده اما اعتقاد دارم آنها می‌توانند آرام‌آرام به یک تیم آماده و همیشه برنده تبدیل شوند.

وی ادامه داد: استقلال هنوز بد گل می‌خورد و این نقطه ضعفی است که باید هر چه زودتر برطرف شود. متأسفانه آبی‌پوشان توانایی لازم را برای نگه داشتن گل‌شان ندارند و استراماچونی باید با تمرینات ویژه‌ای که برای مدافعانش در نظر می‌گیرد، آنها را آماده‌تر از قبل کند.

نوازی افزود: هواداران استقلال هنوز از عملکرد تیمشان ناراضی هستند و نتوانسته‌اند چند بازی پیاپی از استقلال را با آرامش ببینند زیرا در هر بازی استقلال در دقایق پایانی گل دریافت کرده و باعث شده امتیازات زیادی را از دست بدهد.

مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه نقاط ضعف استقلال باید هر چه زودتر برطرف شود، تصریح کرد: تیم فوتبال استقلال در مقابل گل‌گهر سیرجان شرایط به نسبت خوبی داشت ولی باید ببینیم جایگاه گل‌گهر کجاست و توقع هواداران از استقلال چیست؟ این هواداران هستند که تیم را بزرگ می‌کنند و به بازیکنان بزرگی می‌بخشند بنابراین بازیکنان هم باید عملکرد قابل قبولی داشته باشند و دل طرفداران تیم را شاد کنند.

وی در مورد گل نزدن‌های مهاجمان استقلال گفت: عملکرد آنها ضعیف بوده، مرتضی تبریزی نتوانسته نمایش خوبی از خود نشان دهد و هنوز تمرکز لازم را در این فصل پیدا نکرده، شرایط برای او خوب نیست و باید بهتر و بهتر تمرین کند تا بتواند به مرز آمادگی کامل برسد البته احساس می‌کنم آرامش به اردوی استقلال بازگشته و استراماچونی نقش مؤثری در این آرامش دارد بنابراین باید این آرامش را به بازیکنانش هم انتقال داده و آنها را از لحاظ روحی و روانی آماده دیدارهای آینده کند.