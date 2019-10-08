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۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۲۹

نوازی در گفتگو با مهر:

استقلال بهتر از این می‌شود/ نقطه ضعف آبی‌ها باید برطرف شود

استقلال بهتر از این می‌شود/ نقطه ضعف آبی‌ها باید برطرف شود

مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال گفت: با وجود اینکه وضعیت تیم بهتر از قبل شده است اما نقطه ضعفی وجود دارد که باید برطرف شود.

محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت این روزهای استقلال اظهار داشت: خوشبختانه آبی‌پوشان توانستند دو بازی خود را از جام‌ حذفی و لیگ با برد به پایان برسانند البته هنوز استقلال به شرایط ایده‌آل نرسیده اما اعتقاد دارم آنها می‌توانند آرام‌آرام به یک تیم آماده و همیشه برنده تبدیل شوند.

وی ادامه داد: استقلال هنوز بد گل می‌خورد و این نقطه ضعفی است که باید هر چه زودتر برطرف شود. متأسفانه آبی‌پوشان توانایی لازم را برای نگه داشتن گل‌شان ندارند و استراماچونی باید با تمرینات ویژه‌ای که برای مدافعانش در نظر می‌گیرد، آنها را آماده‌تر از قبل کند.

نوازی افزود: هواداران استقلال هنوز از عملکرد تیمشان ناراضی هستند و نتوانسته‌اند چند بازی پیاپی از استقلال را با آرامش ببینند زیرا در هر بازی استقلال در دقایق پایانی گل دریافت کرده و باعث شده امتیازات زیادی را از دست بدهد.

مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه نقاط ضعف استقلال باید هر چه زودتر برطرف شود، تصریح کرد: تیم فوتبال استقلال در مقابل گل‌گهر سیرجان شرایط به نسبت خوبی داشت ولی باید ببینیم جایگاه گل‌گهر کجاست و توقع هواداران از استقلال چیست؟ این هواداران هستند که تیم را بزرگ می‌کنند و به بازیکنان بزرگی می‌بخشند بنابراین بازیکنان هم باید عملکرد قابل قبولی داشته باشند و دل طرفداران تیم را شاد کنند.

وی در مورد گل نزدن‌های مهاجمان استقلال گفت: عملکرد آنها ضعیف بوده، مرتضی تبریزی نتوانسته نمایش خوبی از خود نشان دهد و هنوز تمرکز لازم را در این فصل پیدا نکرده، شرایط برای او خوب نیست و باید بهتر و بهتر تمرین کند تا بتواند به مرز آمادگی کامل برسد البته احساس می‌کنم آرامش به اردوی استقلال بازگشته و استراماچونی نقش مؤثری در این آرامش دارد بنابراین باید این آرامش را به بازیکنانش هم انتقال داده و آنها را از لحاظ روحی و روانی آماده دیدارهای آینده کند.

کد مطلب 4738585

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