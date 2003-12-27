مدير مسئول ماهنامه صنعت سينما محاكمه مي شود

شهرام جعفري نژاد مدير مسئول ماهنامه صنعت سينما در گفتگو با خبر نگاراجتماعي خبرگزاري مهر با تاييد اين خبر افزود: پنجشنبه هفته گذشته برگه اي دريافت کردم مبني بر اينکه روز دوشنبه هفته جاري ساعت 9 صبح جلسه رسيدگي به اتهام مطروحه عليه بنده است لذا بايد در شعبه 76 دادگاه کيفري استان به رياست قاضي صارمي حضور يابم.

وي افزود: در برگه هيچ اشاره اي به مورد يا عنوان اتهامي و شاکي پرونده نشده است و بنده نيز از محتواي جلسه روز دوشنبه و مسايل مذکور اطلاعي ندارم .

لازم به ذکر است : مدير مسئول ماهنامه صنعت سينما حدود يک ماه گذشته جهت چاپ تصويري بر روي جلد اين نشريه به شعبه شش بازپرسي جهت ارايه توضيحات احضار شده بود.