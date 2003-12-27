  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۵۰

دوشنبه اين هفته:

مدير مسئول ماهنامه صنعت سينما محاكمه مي شود

شهرام جعفري نژاد مدير مسئول و صاحب امتياز ماهنامه صنعت سينما روز دوشنبه هفته جاري در شعبه 76 دادگاه كيفري استان به رياست قاضي صارمي و با حضور هيات منصفه مطبوعات به طور علني محاكمه مي شود.

شهرام جعفري نژاد مدير مسئول ماهنامه صنعت سينما در گفتگو با خبر نگاراجتماعي خبرگزاري مهر با تاييد اين خبر افزود: پنجشنبه هفته گذشته برگه اي دريافت کردم مبني بر اينکه روز دوشنبه هفته جاري  ساعت 9 صبح جلسه رسيدگي به اتهام مطروحه عليه بنده است لذا بايد در شعبه 76 دادگاه کيفري استان به رياست قاضي صارمي حضور يابم.

وي افزود: در برگه هيچ اشاره اي به مورد يا عنوان اتهامي و شاکي پرونده نشده است و بنده نيز از محتواي جلسه روز دوشنبه و مسايل مذکور اطلاعي ندارم  .

لازم به ذکر است : مدير مسئول ماهنامه صنعت سينما حدود يک ماه گذشته جهت چاپ تصويري بر روي جلد اين نشريه به شعبه شش بازپرسي جهت ارايه توضيحات احضار شده بود. 

کد مطلب 47387

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها