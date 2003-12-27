يونسكو براي بازسازي و مرمت ارگ بم اعلام آمادگي كرده است

سيد محمد بهشتي ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب ياد آور شد : کارشناساني که در زلزله آسيب نديده اند ، مصيبت زده هستند و عضو يا اعضايي از خانواده خود را از دست داده اند.

وي با اشاره به تشکيل ستادي براي رسيدگي به وضعيت ارگ بم ، گفت : چند اکيپ از طريق کرمان به ارگ بم اعزام شده اند تا خسارات وارد شده و ميزان آن را به طور کارشناسي برآورد کنند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور ، با اعلام اينکه مدير پروژه ارگ بم ، توسط اکيپ اعزامي به ارگ ، نجات يافته است ، يادآورشد : در تلاش هستيم ، چادر ، کانکت و ديگر تجهيزات لازم را براي استقرار کارشناسان در ارگ بم فراهم آوريم و بعد از گذشت بيش از 48 ساعت ، که غم ضايعات انساني کمي فروکش کرد ، اقدامات اوليه براي مستند سازي و يافتن اسناد و مدارک موجود در ارگ بم آغاز شود .

بهشتي در مورد خسارت وارد شده به ميراث فرهنگي کشور گفت : ارگ بم تنها يک بناي خشتي عظيم و ارزشمند نبود بلکه ، اين محوطه به يک پايگاه دائمي براي مرمت تبديل شده و کارشناسان بسياري در ارگ بم ، تربيت شده اند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور ، فوت 13 دانشجو و 4 کارشناس را از ضايعات انساني ارگ بم اعلام کرد و افزود : سرنوشت دو تن از کارشناسان ارگ تا کنون مشخص نشده است که تيم حاضر در ارگ بم ، به اين موضوع رسيدگي مي کند .

وي با اشاره به مکاتباتي که به منظور جلب کمک با يونسکو انجام شده است گفت : علي رغم تعطيلي سال نو در اروپا ، مسئولان ميراث فرهنگي فعال هستند وبراي کمک به بازسازي و مرمت ارگ بم ، اعلام آمادگي کرده اند .

رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور تلاش براي جلب مشارکت هاي ملي و بين المللي را از اقدامات مهم سازمان ميراث فرهنگي کشور اعلام کرد و گفت : بي ترديد بازسازي و مرمت مجموعه فرهنگي - تاريخي ارگ بم ، نياز به عزم ملي و ميهني نيز دارد و لازم است مردم و مسئولان ، در اين زمينه تلاشهاي ارزنده اي داشته باشند.

