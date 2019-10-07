آماده تأمین امنیت مرزها هستیم/ افزایش ۸۰ درصدی صدور گذرنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح دوشنبه در دیدار آیت الله مصباح یزدی که در دفتر این استاد حوزه علمیه در قم برگزار شد، گفت: امروز امنیت کشور مثال زدنی است که به برکت مجاهدتهای نیروی انتظامی است که شهدای زیادی در این مسیر تقدیم شده است.
وی امنیت و نظم و انضباط در کشور را مأموریت نیروی انتظامی دانست و تأکید کرد: خدمات رسانی در مناسبتهای مختلف باید با روحیه جهادی و انقلابی صورت میگیرد.
فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه این نیروی در حادثه سیل خوش درخشید، گفت: نیروی انتظامی در برگزاری مراسم عزاداری محرم حضور پررنگی داشت و با کمک هیئتهای مذهبی آرامش و نظم خوبی را شاهد بودیم و هیچ مشکل امنیتی با وجود تحدیدها نداشتیم.
وی در ادامه اظهار داشت: امروز در بحث اربعین فعالیتهای خوبی داشتیم و این امر به برکت فعالیتهای نیروی انتظامی است.
سردار اشتری با بیان اینکه برای تسهیل در رفت و آمد و امنیت مرزها آمادگی خوبی داریم، ادامه داد: تا امروز آمار زائران افزایش یافته و آمارهای زائران از محرم تا هفتم ماه صفر بیش از ۴ برابر افزایش یافته و ۸۰ درصد نیز افزایش صدور گذرنامه داشتهایم.
نظر شما