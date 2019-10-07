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۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۱

معاون اول رئیس جمهور:

خراسان جنوبی در گسترش روابط تجاری با افغانستان نقش مهمی دارد

خراسان جنوبی در گسترش روابط تجاری با افغانستان نقش مهمی دارد

بیرجند- معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان گفت: این استان نقش مهمی در توسعه و گسترش روابط تجاری با افغانستان دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح دوشنبه در بدو ورود به فرودگاه شهید کاوه بیرجند، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از استان های در مسیر توسعه است، اظهار داشت: تلاش داریم در این سفر تنگناها و مشکلات استان را بررسی و تصمیمات لازم را در جهت پیشرفت و توسعه استان را اتخاذ کنیم.

 وی یکی از راه های توسعه این استان را تعاملات با کشور افغانستان دانست و بیان کرد: خراسان جنوبی با توجه با مرز مشترک طولانی با افغانستان نقش مهمی در توسعه و گسترش تعاملات خارجی کشور دارد.

 وی با اذعان به اینکه هم اکنون روابط مطلوبی با افغانستان داریم، گفت: باید در گسترش روابط و مناسبات به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری تلاش بیشتری داشته باشیم.

 وی با اشاره به اینکه خط ریلی چابهار تا زاهدان در حال انجام است، گفت: خراسان جنوبی در این مسیر ریلی قرار دارد و اجرای کامل این پروژه می تواند در توسعه روابط بین المللی تاثیر گذار باشد.

به گفته وی قطعات ریلی از مسیر زابل تا بیرجند و از بیرجند تا مشهد در دست مطالعه و اجرا قرار دارد.

کد مطلب 4739330

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