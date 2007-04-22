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۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

با انتشار بیانیه ای؛

وزارت خارجه برزیل بر توسعه روابط با ایران تاکید کرد

وزارت خارجه برزیل با انتشار بیانیه‌ای بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده در روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی و بین‌المللی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دیدار روبرتو ژاگورایب معاون وزیر خارجه برزیل از جمهوری اسلامی ایران به منظور برگزاری پنجمین نشست رایزنی های سیاسی میان ایران و برزیل ، وزارت خارجه این کشور با انتشار بیانیه ای به بهره گیری از ظرفیت های گسترده در روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی و بین المللی تاکید و مذاکرات انجام شده میان معاون وزیر خارج برزیل و همتای ایرانی آقای سعید جلیلی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران را مفید و سازنده توصیف کرد.

در بیانیه وزارت روابط خارجی برزیل آمده است: " در تاریخ 16 آوریل 2007 در تهران پنجمین نشست سازوکار رایزنی های سیاسی میان جمهوری فدراتیو برزیل  و جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

رایزنی های فوق الذکر بصورت دو جانبه از سال 1999 پایه گذاری شده و از آن زمان تا کنون به صورت دوره ای برگزار می گردد.

هیات برزیلی به ریاست معاون سیاسی در امور آفریقا ، آسیا ، اقیانوسیه و خاورمیانه آقای سفیر روبرتو ژاگاریب و متقابلا از سوی جمهوری اسلامی ایران سفیر سعید جلیلی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت نمودند.

دو طرف موضوعات دو جانبه، منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند و بر ظرفیتهای گسترده در روابط دو جانبه و دیپلماتیک میان دو کشور که از سال 1903 برقرار گردیده تاکید و در خصوص گسترش روابط اقتصادی - تجاری موافقت نمودند.

کد مطلب 473952

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