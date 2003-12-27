گلهاي كم تعداد ، به ثبات رسيدند

به گزارش خبرنگار "مهر" در 7 بازي برگزار شده در هفته پانزدهم اين رقابتها در مجموع 14 بار توپ از خط دروازه ها گذشت که دقيقا همانند هفته هاي سيزدهم و چهاردهم ميانگين 2 گل براي هر بازي را نشان مي دهد که رقم نازلي محسوب مي شود و نشان از گسترش مجدد تفکرات تدافعي بين تيمها برخلاف هفته هاي نخست سومين دوره اين رقابتهاست .

مجموع تماشاگران اين هفته با 22 هزار نفر کاهش نسبت به هفته چهاردهم به عدد 74 هزار نفر رسيد که با توجه به سرماي هوا شايد قابل توجيه باشد .

تعداد کارتهاي زرد در اين هفته با 4 مورد کاهش به عدد 29 رسيد ولي تعداد کارتهاي قرمز 3 برابر شد و به عدد 3 رسيد .

در اين هفته 3 ضربه پنالتي توسط داوران بازيها اعلام شد که هر 3 ضربه توسط لئون استپانيان ( سپاهان ) احمد مومن زاده ( فولاد ) و مصطفي مهدي زاده ( شموشک ) به تور دروازه حريفان مقابل دوخته شد .