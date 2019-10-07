کمبودها مانع برگزاری انتخابات مطلوب در استان سمنان نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته پور بعدازظهر دوشنبه در جلسه مشترک ستاد انتخابات گرمسار و آرادان و استان به میزبانی فرمانداری گرمسار ضمن بیان اینکه در بحث استفاده از امکانات نهایت دقت باید صورت گیرد تا صرفه‌جویی شود، ابراز داشت: کمبودها و دغدغه‌ها نباید مانع برگزاری انتخابات مطلوب در استان شود زیرا دغدغه امکانات و مسائل مالی با همراهی و هم‌افزایی حل خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه تمرکز مدیریت یکی از آسیب‌هایی که گریبان‌گیر ما است، افزود: به لحاظ جلوگیری از این آسیب، جلسه هم‌اندیشی ستاد انتخابات در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود تا مسائل و مشکلات به صورت میدانی بررسی و پیگیری شود.

لزوم ایجاد رقابت سالم

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه در امر انتخابات با سه گروه مواجهیم که نقش اساسی دارند، ابراز داشت: انتخاب‌کنندگان و واجدان شرایطی که می‌توانند رأی دهند، انتخاب شوندگان و کاندیدها و درنهایت عوامل برگزاری انتخابات، شورای اجرایی، هیئت نظارت، بازرسی، نیروهای انتظامی و امنیتی که مبایست کوشید تا حقوق هر سه گروه رعایت شود.

خجسته پور ضمن بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود تا هر فردی که صلاحیت رأی دادن با کمترین دردسر و بیشترین اشتیاق پای صندوق رأی حاضر و در انتخاب مشارکت داشته باشند، تصریح کرد: در خصوص انتخاب شوندگان، باید شرایط را برای ثبت‌نام افراد تسهیل کنیم تا بهترین فضا و بستر برای حضور در عرصه رقابت انتخاباتی ایجاد شود.

وی افزود: در بحث بررسی صلاحیت‌ها انتظار می‌رود با انتخاب معتمدان و هیئت اجرایی کارآمد قانون اجراشده و حداقل حقی از کسی ضایع نشود.

ضرورت بهره‌گیری از افراد باتجربه در انتخابات

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه تبلیغات انتخابات امر مهمی که در شناسایی کاندیداها و مشارکت بیشتر مردم نیاز است، ابراز داشت: درعین‌حال، قانون‌گذار در ارتباط با این موضوع نیز، پیش‌بینی‌های لازم را داشته است، لذا ملاک عمل و قضاوت همه گروه‌ها و عوامل سه‌گانه دخیل در انتخابات، قطعاً قانون مربوطه خواهد بود.

خجسته پور ضمن بیان اینکه صیانت از آرای انتخاب شوندگان باید به نحوی صورت گیرد که حتی یک رأی هم برای انتخاب شوندگان جابجا نشود، تصریح کرد: به‌عنوان عوامل اجرایی انتخابات، باید پایبند به رعایت بی‌طرفی باشیم، ممکن است ما طرفدار کاندیدایی نباشیم ولی رفتارمان به‌گونه‌ای باشد که در معرض اتهام قرار گیریم؛ لذا در این راستا نیز باید طوری مدیریت صورت گیرد تا احساس جانب‌داری از فرد یا گروه سیاسی خاصی ایجاد نشود.

وی بابیان اینکه آموزش اعضای شعب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: ‌با توجه به اینکه زمان برای آموزش اندک است، حتی‌المقدور از افراد باتجربه استفاده شود لذا در این راستا جزواتی از قوانین می‌بایست در اختیار عوامل و اعضای شعب قرار گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه باید اعضای شعب مسلط به قوانین بوده و از تجربه کافی برخوردار باشند، ابراز داشت: این افراد باید به‌گونه‌ای عمل کنند تا در انتخابات حتی یک شعبه هم ابطال نشود و اشراف بر قانون و اجرای دقیق قانون مهم است چراکه اگر قانون را درست اجرا کنیم در هیچ شعبه‌ای دچار مشکل نخواهیم شد.