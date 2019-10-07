دانشجویان و طلاب زائر اربعین مشمولیت سربازی خود را ثبت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، حبیب‌الله ساداتی درباره آخرین وضعیت اعزام زائران به اربعین با بیان اینکه تا امروز، دوشنبه ۹۳ هزار ۱۲۹ نفر از استان مازندران در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، تاکید کرد: زائران دانشجو و طلاب، مشمولیت سربازی خود را در سیستم ثبت کنند تا در مرز دچار مشکل نشوند.

وی افزود: زائران حتماً قبل از سفر با مراجعه به مراکز درمانی واکسن مننژیت را دریافت کنند و در طول سفر داروهای موردنیاز خود را حتماً به همراه داشته باشند و درنهایت از حمل هرگونه مواد مخدر و داروهای روان‌گردان جلوگیری کرده و مراقب اموال و اشیا خود باشند.