جنگ قدرت–ثروت و تنازع بقاء/ عدالت عامل اصلی قوام یک سیستم است

[۵] - فاصله ایمنی را با هسته داغ قدرت رعایت کن، نه چنان نزدیک شو که بسوزی و نه چنان دور که یخ بزنی.

Observe the safety distance with the hot core, not so close that you burn, and not so far that you freeze.

هنگام چرخش حول محور قدرت مواظب سرعت خود باشید؛ چرا که امکان چپ‏ کردن بسیار بالاست.

Be careful when speeding around the power axis, since it is highly possible to capsize.

برگرفته از کتاب جملات قصار دکتر رمضانی، حسین­علی و مهردادی، فرزانه(۱۳۹۷)؛ ترجمه به انگلیسی: علی گراوند، تهران، انتشارات سخنوران.