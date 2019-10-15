علیاکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی وضعیت یارانههای پیدا و پنهان در اقتصاد کشور، گفت: رقمی که در مورد حجم یارانههای پیدا و پنهان در اقتصاد کشور برآورد شده، رقم بسیار بزرگی است به همین جهت هرگونه تصمیمگیری در مورد یارانهها میتواند آثار بزرگی بر اقتصاد ایران بگذارد.
وی یارانهها را منبعی بالقوه برای تحول در اقتصاد کشور خواند و گفت: ورود به این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است و به طور مستقیم بر زندگی مردم و تولیدکنندگان تأثیرگذار خواهد بود بنابراین باید هرگونه اقدام در این زمینه با تدبیر و بررسی دقیق و به صورت تدریجی انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه تصمیمات خلقالساعه در موضوع هدفمندی یارانهها اشتباه است، افزود: در حال حاضر یارانهها به صورت ناعادلانه توزیع میشود و ثروتمندان از یارانه بیشتری نسبت به فقرا برخوردارند؛ کسی که هزار متر خانه دارد، از یارانه آب، برق و گاز بیشتری استفاده میکند.
اکبری با انتقاد از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها گفت: این قانون باید به صورت کامل اجرا شود، قانون هدفمندی، قانون جامعی بود اما به دلیل نقص در اجرا، آثار پیشبینی شده را در اقتصاد کشور نداشت. دولت تکالیف خود برای حذف یارانه ثروتمندان را انجام نداده است. در سال ۹۸ بالاخره دولت اعلام کرد تلاش دارد تا یارانه ثروتمندان را قطع کند.
وی خاطرنشان کرد: حذف یارانهها نباید منبعی برای جبران کسری بودجه دولت شود بلکه باید در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
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