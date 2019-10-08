خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: «به وضوح امروز آمریکا، در این منطقه ضعیف‌تر از ۱۰ سال پیش و بیست سال پیش است؛ بوضوح رژیمِ صهیونیستیِ خبیث، امروز ضعیف‌تر از گذشته است. امروز ملّت ایران و کشور ایران یک درخت تناور است؛ امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی غلط میکنند که ملّت ایران را تهدید کنند؛ تهدیدهای آنها، حرکات آنها، خباثتهای آنها تا امروز شکست خورده است، از این پس هم شکست خواهد خورد؛ تحریم هم شکست خواهد خورد، سیاستهایشان هم شکست خواهد خورد؛ به برکت مقاومت». (مقام معظم رهبری، ۴/۹/۹۷)

موضوع افول آمریکا چند سالی است که در ادبیات متفکران غربی و شرقی و همچنین در بیانات رهبر معظم انقلاب به کرات استفاده شده است؛ اما این موضوع به دلایل متعددی آن چنان که متناسب با اهمیت آن باشد در مجامع علمی و خبری مورد بررسی و تبیین دقیق قرار نگرفته است. یکی از موارد شایان توجه در این زمینه، پردازش و تبیین تجربیات زیست افرادی است که در جامعه آمریکا زندگی کرده‌اند، افرادی که با پوست و استخوان خود و از نزدیک، پدیده زندگی آمریکایی را درک کرده‌اند.

در همین راستا نشستی با موضوع انتقال تجربه زیسته در آمریکا با حضور توحید عزیزی و برنا دانش در خبرگزاری مهر برگزار شد.

توحید عزیزی، متولد آمریکا و بزرگ شده ایران است. وی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ در یکی از دانشگاه های آمریکا مشغول به تحصیل و زندگی بوده است درباره تجربه زندگی خود در امریکا گفت: پیش از اینکه به آمریکا به عنوان یک مهاجر سفر کرده باشم، تصوری هالیوودی و ماحصل از فیلم‌های آمریکایی داشتم، اما زمانی که به عنوان یک شخص برای زندگی و تحصیل به آنجا رفتم در اولین روز مواجهه ام با مترو شهر بوستون کاملاً چیز متفاوتی دیدم؛ مترویی قدیمی و واگن‌های چوبی کاملاً فرسوده. تصور ما از آمریکا با آن چیزی که می‌رویم و آنجا می‌بینیم کاملاً متفاوت است.

توحید عزیزی گفت: نوع نگاه ما به غرب و نوع تجربه زیسته ما به چگونگی مواجهه با غرب مرتبط است. گاهی اوقات ما توریست هستیم و فقط یک نگاه توریستی داریم، اما اگر آنجا زندگی کنید و زوایای مختلف زندگی اجتماعی آنجا را ببینید، دیگر نگاه توریستی نخواهید داشت.

وی افزود: متأسفانه این نگاه توریستی زیستن در غرب در میان مسئولان و افراد تحصیل کرده در غرب ما نیز وجود دارد و هنوز زیست واقعی در غرب و واقعیت‌های اجتماعی آنها را تجربه نکرده‌اند. علت این امر هم به این جهت است که این عزیزان صرفاً در دانشگاه حضور داشته‌اند و یک محیط بسته گلخانه ای و فرهیخته را تجربه کرده‌اند، نه زندگی روزمره اروپایی ها و آمریکایی ها را.

برنا دانش، متولد تگزاس آمریکا است و بیست و هشت سال در آنجا زندگی کرده و اکنون به ایران مهاجرت کرده‌ و مشغول فعالیت های سیاسی و رسانه ای است. وی در مورد تجربه زیسته خود در آمریکا گفت: از نظر من مشکل این نیست که مردم ما آمریکا را نمی‌شناسند، بلکه مسئولان ما نیز تصور درست و شفافی از غرب و آمریکا ندارند. فیلم‌های آمریکایی یک تصویری را نشان می‌دهند که کاملاً با واقعیت‌های آن جامعه متفاوت است.

وی افزود: مثلاً ایرانی‌ها با دیدن این فیلم‌ها فکر می‌کنند آمریکایی‌ها دائما در حال استراحت هستند، اما این گونه نیست بلکه به شدت مشغول کار و فعالیت هستند. به نظر من اکثر مردم و حتی اکثر سیاستمداران ما آمریکا را نمی شناسند. چرا که اگر می شناختند، هیچ گاه قراردادی مانند برجام را امضا نمی کردند. اگر سیاستمداران ما نگاهی به تاریخ آمریکا و رفتار آنها با سرخ پوستان و لطف سرخ پوستان به آمریکایی ها می کردند، متوجه می شدند که آمریکایی ها در طول تاریخ به کسانی که به آنها لطف کنند، ضربه خواهند زد.

توحید عزیزی در ادامه به بحران خانواده در امریکا اشاره کرد و اظهار داشت: بحران خانواده در آمریکا، بحرانی است که بسیاری از گسست‌ها را پدید آورده است. متأسفانه ما در آمریکا بسیار دیدیم که خانواده‌ها از یکدیگر فرار می‌کنند، به خصوص در میان زن و شوهرها این موضوع جدی است. ما نمی گوییم آمریکا بد است، بلکه نظر من این است که آمریکا و غرب یکسری واقعیت‌ها دارد که آن را نشان نداده‌ایم و در تار غرب ستیزی یا غرب پرستی گیر کرده‌ایم. مثلاً درباره همین موضوع تحصیل در آمریکا، تصور ما این است که بسیار راحت و رایگان است، من از نزدیک با دانشگاه‌های امریکا در ارتباط بوده ام. هزینه‌های تحصیل در آمریکا به شدت بالا و گران است.

برنا دانش نیز در ادامه به مسأله نژادپرستی در آمریکا پرداخت و گفت: رسانه‌های آمریکایی در اختیار صهیونیست‌هاست و آنها این موضوع را بزرگنمایی کنند که مردم کشور با همدیگر مشکل داشته باشند تا آنها بتوانند حکومت کنند. در واقع این بزرگنمایی با هدف غفلت آفرینی است تا مردم را از موضوعات اصلی حاکمیت دور کنند و باید گفت که به مردم آمریکا خیلی ظلم می‌شود و مردم آمریکا به دولت‌ها خیلی اعتماد ندارند و بی‌اعتمادی آنجا موج می‌زند.

توحید عزیزی علت اصلی مهاجرت به آمریکا را کار دانست و گفت: درست است که خیلی ها برای کار بهتر به آمریکا می‌روند، اما واقعیت آن است که به خاطر هزینه‌های گسترده بیشتر، مهاجرین مشغول کارهای خدماتی و سطح پائین می شوند، چون آنها نمی‌توانند رتبه‌های بالا کسب کنند و هزینه‌های تحصیل و زندگی در آمریکا را تأمین کنند.

برنا دانش نیز در پایان سخنانش گفت: متأسفانه رسانه‌های ما به درستی تصویر آمریکا را نشان نمی‌دهند، کسی می‌تواند خوب آمریکا را روایت کند که در آنجا زندگی کرده باشد و بتواند واقعیت‌های آنجا را بگوید. ما یک تصویر کاریکاتوری و غلطی از غرب برای مردممان طراحی کرده‌ایم.