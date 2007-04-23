مجامع کانونهای فرهنگی هنری دانشگاهها ده گانه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری انتخابات برای انتخاب نمایندگان و اعضای شوراهای کل مجامع، بیان گزارش نمایندگان و دبیران دوره های قبلی مجامع و ارایه آن به شورای عمومی مجامع، بررسی و بازبینی آیین نامه ها دوره پنجم مجامع و تصویب نهایی آن در شورای عمومی مجامع از جمله اهداف برگزاری این نشست بود.

در این مراسم، با موافقت نسبت به شکل گیری مجمع هلال احمر و جدایی آن از مجمع اجتماعی و فرهنگی، مجامع کانون های فرهنگی هنری دانشجویان کشور 10 گانه شد.

انتخاب اعضای شورای مرکزی مجامع 10 گانه و همچنین شورای نظارت بر مجامع از اهداف اصلی و مهم برگزاری این نشست بوده است. طی این انتخابات 176 نفر نامزد شدند این در حالی بود که تعداد کل رای دهندگان 243 نفر بود.

در این انتخابات 50 نفر به عنوان اعضای اصلی و 20 نفر به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکز مجامع 10 گانه کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه ها با اتفاق آراء انتخاب شدند.

این در حالی است که برای انتخاب اعضای شورای نظارت 32 نفر نامزد بودند که در نهایت 10 نفر به عنوان اعضای اصلی و 10 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

در سال جاری 123 کانون درخواست عضویت در مجامع را ارایه کرده بودند که عضویت 45 کانون مورد تایید قرار گرفت بنابراین در حال حاضر تعداد کانون های عضومجامع 454 کانون است و در صورتی که سایر کانون های درخواست کننده نیز شرایط عضویت را کسب کنند تعداد کانون های عضو مجامع به بیش از 500 کانون می رسد.

دبیر کمیسیون عضویت مجامع کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه های کشور در این خصوص اعلام کرد: با احتساب موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و دانشگاه پیام نور تعداد دانشگاه هایی که کانون های آنان عضو مجامع هستند به 84 دانشگاه می رسد.

در ششمین نشست کانون ها علاوه بر برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی مجامع 10 گانه و شورای نظارت بر مجامع، با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم از فعالین دوره قبل کانون ها تقدیر شد.

دبیر مجامع کانون های فرهنگی هنری دانشجویان در این مراسم با بیان اینکه بالغ بر نیم میلیون عضو دانشجو در مجامع و کانون های فرهنگی و هنری فعالیت می کنند گفت: کانون های فرهنگی و هنری بیشتر برای ارضای منویات و خواسته های درونی خود فعالیت می کنند ولی مطمئنا با این فعالیت ها بر جامعه دانشجویی تاثیر گذار خواهند بود که این امر به خاصیت جسارت دانشجویان بر می گردد.