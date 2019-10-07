عامل کلاهبرداری از زنجانیها به بهانه قطع یارانه وسبدکالا دستگیرشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ دوم محمدعلی آدینه لو از دستگیری عامل کلاهبرداری از زنجانیها به بهانه قطع یارانه وسبدکالا خبر داد و گفت: این متهم با ارسال پیامک انبوه به عموم مردم، و هدایت آنها به سایت جعلی یارانه و درگاه‌های جعلی بانکی، اقدام به کلاهبرداری از قربانیان می کرد.

وی افزود: بر اساس شکایت‌های واصله به پلیس فتا زنجان مشخص گردید در ایام تعطیل پیامک‌های انبوه با مضمون "یارانه شما قطع خواهد شد جهت پیگیری به سایت زیر مراجعه نمایید" و امثال آن، شهروندان را به سایت و درگاه‌های جعلی بانکی هدایت و اطلاعات کارت بانکی آنها شامل شماره کارت، رمز دوم اینترنتی و سایر اطلاعات بانکی آنها را تحصیل و در فرصت مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی قربانیان نموده است. لذا مراتب بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت.

آدینه لو ادامه داد: با اقدامات فنی و شیوه و شگردهای خاص پلیسی متهم به هویت‌ معلوم در یکی از استان‌های همجوار مورد شناسایی قرار گرفت، با هماهنگی قضایی اکیپی از کارآگاهان پلیس فتا زنجان به محل سکونت وی اعزام و با همکاری پلیس فتا فاتب ضمن توقیف کلیه ادله‌های دیجیتالی، متهم دستگیر و به پلیس فتا زنجان دلالت شد