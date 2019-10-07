نخستین سامانه سیار انتقال خون کشور در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نخستین سامانه سیار انتقال خون کشور در قزوین روز دوشنبه با حضور پور فتح الله مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور و منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

نخستین سامانه سیار انتقال خون کشور با اعتبار یک میلیارد تومان در قزوین رونمایی شد که در صورت صدور مجوز و بهره برداری از آن زمینه افزایش میزان خون دهی و استفاده در حوادث فراهم می شود.

مهدی اکبری مدیرکل انتقال خون استان قزوین در مراسم افتتاح سامانه سیار انتقال خون گفت: در سال جاری شاهد افزایش اهدای خون در استان بودیم و توانستیم همه نیازهای خونی استان را تامین کنیم.

وی اضافه کرد: در نیمه اول امسال با مراجعه ۲۷ هزار نفر تعداد ۲۰ هزار نفر توانستند خون خود را برای نجات جان بیماران اهدا کنند.

اکبری تصریح کرد: با درخواست‌های مکرر شهرستان‌ها برای اهدای خون ضرورت راه اندازی سامانه سیار انتقال خون احساس شد اما به دلیل مشکلاتی که به دلیل نوسان ارزی در تامین تجهیزات ایجاد شد این کار به تعویق افتاد و در شهریور نهایی شد.

وی گفت: سامانه سیار انتقال خون استانداردهای سازمان انتقال خون را دارد و پیگیری‌ لازم برای دریافت مجوز سامانه نهایی می شود و این سامانه در اختیار شهرستانها نیز خواهد بود.

اکبری تصریح کرد: به دلیل حادثه خیز بودن استان قزوین در مواقع بحرانی نیازمند تامین فرآورده‌های خونی در اسرع وقت هستیم که سامانه سیار با کارایی بالا این نیاز را تامین می کند.

در ادامه منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: تامین خون با کیفیت و سالم در استان بخوبی صورت می گیرد و با رعایت استانداردها در بیمارستان‌ها زمینه ارتقای کیفیت بانک خون بیمارستان‌ها مهیا شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: قزوین در زمینه انتقال خون توانمندی و پتانسیل بالایی دارد ولی لازم است کمبودهای تجهیزاتی و منابع برطرف شود.

با وجود رونمایی از سامانه سیار انتقال خون هنوز مجوز نهایی برای فعالیت اخذ نشده و مراحل آن در سازمان کشوری در حال انجام است.