به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی ظهر دوشنبه در نشست با کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) که در مناطق روستایی و عشایری استان اردبیل فعال هستند، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون با توسعه حمایت‌های مرتبط با کارآفرینی مددجویان و توانمندسازی خانواده‌ها در حدود ۹۰۰ طرح اشتغال زایی توسط مددجویان روستایی و عشایری استان اردبیل اجرایی شده است.

به گفته وی برای اجرای این طرح‌ها در حدود ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار مددجویان قرار گرفته تا شاهد رونق اقتصادی و افزایش تولید در مناطق روستایی و عشایر استان اردبیل باشیم.

مدیرکل کمیته امداد امام استان اردبیل از تحت پوشش قرار گرفتن ۱۳ هزار خانوار روستایی و عشایری توسط کمیته امداد خبر داد و افزود: کمیته امداد با توجه به رسالت محرومیت زدایی خود در طول سال طرح‌های ویژه‌ای در مناطق محروم استان اجرایی می‌کند.

دشتی ادامه داد: پرداخت کمک هزینه‌های تحصیلی، رفع دغدغه‌های درمانی و بهداشتی، ارائه تسهیلات کارآفرینی، پرداخت مستمری، تأمین مسکن و جهیزیه از جمله خدمات حمایتی بوده که به مددجویان کمیته امداد در مناطق روستایی و عشایری انجام می‌پذیرد.

به گفته وی از ابتدای سال جاری احداث ۶۵ واحد مسکونی نیز با مشارکت کمیته امداد در مناطق روستایی محقق شده است.

دشتی با بیان اینکه خدمات عمرانی در روستاها و مناطق محروم با جدیت دنبال می‌شود، افزود: از ابتدای سال جاری ۱۹۰ مورد تعمیر و بهسازی منازل و ساخت حمام و سرویس‌های بهداشتی برای مددجویان کمیته امداد که ساکن روستاها هستند، انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل از تلاش برای توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد در تمامی مناطق خبر داد و یادآور شد: پیشرفت متوازن روستاها و مناطق محروم استان اردبیل در سایه افزایش مشارکت‌ خیران و حمایت همه جانبه از سرپرستان خانوارهای نیازمند امکان پذیر خواهد شد.