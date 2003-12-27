ممنوعيت حجاب در فرانسه غير منطقي و غير عقلايي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با غير منطقي و غير عقلايي دانستنن اين تصميم گفت: تصور نمي کنم حتي کساني هم که د ين باور نباشند بويژه در مهد تمدن غرب، چنين جفايي را نسبت به علائق و اعتقادات ديني دختران دانش آموز و دانشجو تاييد نمايند.

رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي همچنين با اشاره به اين که جمعيت مسلمانان اروپا تاکنون نسبت به رفتارهاي اروپا با آنها قضاوت مثبتي داشته اند گفت: اين روند با اتخاذ چنين تصميم يقينا به ضرر فرانسه و کشورهاي اروپايي و به سود ا فراط گرايان مذهبي خواهد بود.

محمدي عراقي در ادامه افزود: مغايرت اين تصميم با اصول حقوق بشر و آزادي مذهب که اروپا پيوسته شعار آن را مي دهد مسلمانان را بر سر دو راهي دست کشيدن از دين و اعتقادات مذهبي يا روي آوردن به رفتارهاي افراطي و احيانا خشونت سوق مي دهد و شکي نيست که مسلمانان تحت هيچ شرايطي حاضر به ترک ارزشهاي اخلاقي ديني نخواهند بود.

محمدي عراقي همچنين با ذکر اين نکته که نياز اروپا به داشتن روابط مطلوب با مسلمانان و جهان اسلام بر کسي پوشيده نيست گفت: اروپاييها با اينگونه اقدامات سبب مي شوند نفرتي که از آمريکا و صهيونيسم به دليل اشغالگري وسرکوب مسلمانان ايجاد شده يا چنين تصميم نسنجيده اي به سوي اروپا تغيير جهت دهد.

رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در پايان ضمن تشکر از يک قاضي آلماني که مخالفت قانوني خودرا با اين اقدام اعلام داشته است گفت: هرگز نبايد اجازه دهيم که اديان الهي در مقابل يکديگر قرار گيرند من از رهبران مسيحي جهان تقاضا مي کنم تا دولتمردان مسيحي در کشور هاي اروپايي را به همزيستي و احترام هر چه بيشتر نسبت به ارزشها و اعتقادات ساير اديان ابراهيمي ترغيب نمايند.