 میزبانی ممتاز آستارا از زائران خارجی شایسته تقدیر است 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین مصطفی‌پور بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از پایانه مرزی آستارا و دو موکب مستقر در مرز و امامزادگان ابراهیم و قاسم ‌(ع) این شهرستان، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نیمی از ماموریت اربعین حسینی در استان گیلان به دوش شهرستان مرزی آستارا است.

وی افزود: شهرستان آستارا دو موکب با ۱۸ غرفه ماموریت اسکان و پذیرایی از زائران خارجی اربعین حسینی را بر عهده دارند.

سرهنگ مصطفی پور با بیان اینکه اجرای بخشی از برنامه‌ها از جمله پخت غذای گرم، تامین پزشک و دارو در موکب‌ها، تقویت امکانات بهداشتی و درمانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی بر عهده سپاه ناحیه آستارا است، گفت: شور حسینی را می توان از موکب‌های بر پا شده در مسیر نجف به کربلا، در این شهرستان مرزی به خوبی مشاهده کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه در اربعین سال گذشته ۱۲ هزار زائر از مرز زمینی آستارا وارد کشور شد و ۱۵ هزار نفر از طریق همین مرز به کشورهای خود بازگشتند، افزود: پیش بینی می شود که این رقم امسال به حدود ۲۰ هزار نفر افزایش یابد.

مصطفی پور در ادامه به اهمیت آستان متبرکه امامزادگان ابراهیم (ع) و قاسم (ع) آستارا و واقع شدن این بقعه در ۱۰ کیلومتری مرز زمینی آستارا اشاره کرد و گفت: تکمیل عملیات بازسازی این بقعه یک حرکت جهادی و بسیجی گونه را می طلبد.