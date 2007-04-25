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۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۰۸

مصرف کمتر نمک جان شما را نجات می دهد

مصرف کمتر نمک جان شما را نجات می دهد

با توجه به مشکلاتی که مصرف نمک در دستگاههای مختلف بدن از جمله دستگاه گردش خون ایجاد می کند و منجر به بیماریهای قلبی که یکی از عوامل کشنده است، می شود، کاهش مصرف آن حتی به مقدار کم می تواند تاثیرات مثبتی بر سلامت افراد داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، دانشمندان دریافته اند افرادی که مصرف نمک غذای خود را کاهش داده اند نسبت به بقیه افراد در مدت 10 تا 15 سال بعد به میزان 25 درصد کمتر دچار بیماریها و سکته های قلبی می شوند.

برخی افراد تصور می کنند که برای برخورداری از رژیم سالم غذایی باید نمک را به کلی از برنامه خود حذف کنند، در صورتی که اگر مصرف نمک خود را یک چهارم کاهش دهند احتمال سکته های قلبی را نیز یک چهارم کاهش داده اند.

این کاهش مصرف نمک نباید در سنین میانسالی آغاز شود بلکه باید از دوران کودکی مصرف نمک کم باشد تا فرد در سالهای آینده دچار مشکلات قلبی و عروقی نشود. البته مصرف زیاد نمک در موارد بسیاری به سلامتی دستگاه گوارش و معده نیز آسیب می زند.

محققان در بررسی های خود که از سال 1987 تا 1995 ادامه داشته افراد 30 تا 54 سال را مورد بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که کاهش مصرف نمک در کوتاه مدت به کاهش فشار خون کمک می کند اما در طولانی مدت از سکته ها و بیماریهای قلبی می کاهد.

کد مطلب 474003

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