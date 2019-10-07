روستاییان و عشایر در تمام شئون جامعه حضور به سزایی داشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وزیر کشور همزمان با ۱۵ مهرماه روز روستا و عشایر در پیامی تاکید کرد: امروز به یُمن نگاه ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید و با برنامه ریزی و سیاست گذاریهای انجام شده، ضمن توجه به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های روستایی، توجه ویژه‌ای به معیشت، اقتصاد و هویت بخشیدن به روستا به عنوان اساس تمدن ایران بزرگ و حرکت به سوی توسعه فراگیر صورت گرفته است.

متن کامل پیام رحمانی‌فضلی، وزیر کشور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۱۵ مهرماه، روز روستا و عشایر، فرصت مغتنم و ارزشمندی است برای ارج گذاری و پاسداشت خدمات و تلاش‌های صادقانه و مجدانه مردان و زنان زحمت کش و سخت‌کوشی که نقش موثر و مهمی را در رشد و بالندگی ایران اسلامی عهده‌دار هستند. روستاییان و عشایر عزیز به عنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور همواره، در تمام شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضور به سزایی داشته و به برکت همین حضور و اثرگذاری بحمدالله آهنگ رشد و پیشرفت کشور از سرعت و شتاب مناسبی برخوردار شده است.

امروز به یُمن نگاه ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید و با برنامه ریزی و سیاست گذاریهای انجام شده، ضمن توجه به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های روستایی، توجه ویژه‌ای به معیشت، اقتصاد و هویت بخشیدن به روستا به عنوان اساس تمدن ایران بزرگ و حرکت به سوی توسعه فراگیر صورت گرفته است.

بدون تردید الگوی جاری مدیریت روستایی در ایران که از طریق استقرار ۳۸۰۰۰ شورای اسلامی روستایی و بیش از ۳۷۰۰۰ نهاد دهیاری نظام یافته ‌است، تبلور راستین مردم‌سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جلوه عینی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است.

اجرای پروژه‌ها و طرح‌های‌ متعدد عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعیِ خلاقانه با بهره‌گیری از مشارکت مردم، بهبود وضعیت کالبدی، سیما و منظر روستاها، کمک به حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، کمک به حفظ فرهنگ بومی و اسلامی-ایرانی در عرصه‌های مختلف توسعه روستایی، افزایش نشاط و شادابی اجتماعی و کمک به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های خلاقانه، متنوع و گسترده دهیاری‌ها به عنوان مدیران ارشد روستاها در خدمت‌رسانی به مردم نجیب روستایی بوده است.

در این مسیر رو ‌به رشد و ‌توسعه، حمایت‌های فراگیر و همه‌جانبه دولت‌ از جمله تخصیص اعتبارات و امکانات، تلاش برای رفع خلأهای قانونی، برنامه‌ریزی کلان برای تقویت بنیه اقتصادی روستاها، اشتغال‌زایی و کارآفرینی در روستاها البته زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه روستاها بوده و انشاءالله همچنان با قوت و وسعت ادامه خواهد یافت.

امید است با اجرای برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی شده، بیش از پیش شاهد تحقق توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی و عشایری کشور باشیم.

در پایان ضمن تقدیر و سپاسگزاری از مساعی و معاضدت های همه روستاییان و عشایر خدوم و سختکوش در اقصی نقاط کشور و با تبریک این روز و مناسبت مهم، برای تمامی این عزیزان، از درگاه پروردگار قادر متعال سلامت، سعادت، سربلندی و توفیق خدمت بیشتر را خواستارم.