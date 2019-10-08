رونق پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار در روستاهای هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان شامگاه روز دوشنبه در همایش گرامیداشت روز روستا و عشایر در هشترود با اشاره به نامگذاری ۱۵ مهر ماه به عنوان روز روستاها و عشایر اظهار داشت: روستاها به عنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور دارای اهمیت و نقش بسزایی در تمامی شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده و پشتوانه استقلال سیاسی و امنیتی کشور محسوب می شوند.

وی روستا را آغازگر تمدن بشری و روستائیان را مظهر صداقت، صفا و صمیمیت برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا این روز فرصتی مغتنم به منظور ارج نهادن و تقدیر و تشکر از زحمات زنان و مردان روستائی باشد.

فرماندار هشترود با بیان اینکه نیازمند ایجاد تغییر در نگرش ها، رویه ها و رویکردها در مواجه با مسائل روستا می باشیم گفت: متاسفانه از زمان کشف و استخراج نفت، خصوصا از زمانیکه اولین برنامه های عمرانی و توسعه ای در کشور نگاشته شد تا به امروز، آنچه که صورت پذیرفته سیاهه مشکلات، ضعف ها و ناتوانی ها و برنامه ریزی به منظور برطرف کردن این مشکلات از محل درآمدهای نفتی بوده است اما نتیجه ای که حاصل شده کاهش جمعیت روستائی به ۲۸ درصد بوده است. این یعنی سیاست هایی که برپایه احصا مشکلات و نیازها و بعبارتی نیاز مبنا بوده است جواب نمی دهد.

امینیان ابراز داشت: ادامه این سیاست ها باعث خواهد شد وضعیت روستاها در آینده به مراتب بدتر از وضعیت فعلی شود که بر این اساس لازم است با ایجاد تغییر و تحول در نگرش ها بدنبال شناسایی نقاط قوت و توانمندی های روستا و منطقه باشیم، مزیت های نسبی منطقه و روستای خود نسبت به سایر مناطق را شناسایی کنیم و با سرمایه گذاری بر روی آن ها سعی در حل مشکلات روستا داشته باشیم.

امینیان با بیان اینکه توسعه روستائی زیربنای توسعه در کشور می باشد گفت: نمی شود کشوری را سراغ گرفت که توسعه یافته باشد اما روستاهای آن عقب مانده باشند.

وی بر همین اساس بر ضرورت حضور و مشارکت اهالی روستا در عمران و آبادانی آن تاکید کرد و گفت: مشارکت پایه و اساس توسعه است و باید اهالی در تمامی امور روستای خود مشارکت داشته باشند.

وی بر ضرورت فراهم نمودن بستر و زمینه برای سرمایه گذاری در روستاها توسط بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان در روستاها و کشور امروز مانند عبادت است و وظیفه مردم و مسئولان رفتن به سراغ سرمایه گذاران و دعوت از آن ها برای سرمایه گذاری در منطقه متناسب با ظرفیت ها و توانمندی های منطقه باید باشد چراکه توسعه پایدار در روستا جز از طریق تبدیل محصولات و مواد خام اولیه به محصولاتی با ارزش افزوده بالا اتفاق نخواهد افتاد و این مسئله نیازمند سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید گام‌های عملیاتی برای تحقق این مسئله صورت گرفته و بستر و زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در روستاها به مراتب تسهیل شده که از نمونه‌های آن می‌توان به پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار در روستاها اشاره کرد که زمینه ساز رشد و رونق تولید، توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در روستاها بوده است.