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۶ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۴۸

باصدور بيانيه اي :

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با بازماندگان زلزله بم ابراز همدردي كرد

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در اطلاعيه اي ضمن اظهار همدردي با آسيب ديدگان و خانواده قربانيان زلزله در شهرستان بم بر ضرورت تسريع در كمك رساني به مناطق آسيب ديده تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين اطلاعيه آمده است: اينکه که دست طبيعت تعدادي از هموطنان عزيزمان را در شهرستان بم دغدار و بي سرپنا کرده، مهمترين مساله امداد رساني ، نجات و اسکان موقت آسيب ديدگان از زلزله است . لذا ضروري است با بسيج امکانات و تشريک مساعي همه سازمانهاي مسئول نسبت به امدادرساني مناطق آسيب ديده و فراهم کردن شرايط ابتدايي زندگي براي آسيب ديدگان با توجه به شرايط جغرافيايي مناطق زلزله زده و فصل سرما، اقدامات جدي و سريع به عمل آيد.
 در اين اطلاعيه همچنين آمده است: مردم مهربان و قدرشناس ايران اسلامي ، همچون گذشته و در کنار مسوولان ، به ياري هموطنان آسيب ديده از زلزله خواهند شتاف و بار ديگر نقشي خداپسندانه در کاهش آلام مردم زنجيده مناطق زلزله ايفا خواهند کرد.
در پايان اين اطلاعيه آمده است: گروهي از مديران و کارکنان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، ضمن اهداي کمک هاي غير نقدي خود، يک روز حقوق خود را به حساب حمايت از آسيب ديدگان اين فاجعه واريز کرده اند.

 

کد مطلب 47404

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