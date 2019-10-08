نماینده مبارکه به صورت مشروط از توضیحات وزیر علوم قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سئوال مشترک زهرا سعیدی و شهباز حسن پور از منصور غلامی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری دردستور کار قرار گرفت.

گفتنی است سئوال این نمایندگان از وزیرعلوم درباره علت عدم توجه و ضعف در ارتقای رشد کیفی اساتید، کارمندان، پرسنل قراردادی و دانشجویان از نظر امکانات رفاهی و فرصت مطالعاتی و همچنین فرق بین اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضای هیئت علمی از نظر دریافت حقوق و معیشت آنها بود.

پس از استماع توضیحات غلامی، زهرا سعیدی گفت امیدواریم که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیپلماسی علمی را رعایت کند و کار گروهی را برای حل مشکلات مذکور تشکیل دهد.

بر این اساس، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط از توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قانع شد.