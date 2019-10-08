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۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۰

در صحن علنی مجلس؛

نماینده مبارکه به صورت مشروط از توضیحات وزیر علوم قانع شد

نماینده مبارکه به صورت مشروط از توضیحات وزیر علوم قانع شد

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط از توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سئوال مشترک زهرا سعیدی و شهباز حسن پور از منصور غلامی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری دردستور کار قرار گرفت.

گفتنی است سئوال این نمایندگان از وزیرعلوم درباره علت عدم توجه و ضعف در ارتقای رشد کیفی اساتید، کارمندان، پرسنل قراردادی و دانشجویان از نظر امکانات رفاهی و فرصت مطالعاتی و همچنین فرق بین اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضای هیئت علمی از نظر دریافت حقوق و معیشت آنها بود.

پس از استماع توضیحات غلامی، زهرا سعیدی گفت امیدواریم که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیپلماسی علمی را رعایت کند و کار گروهی را برای حل مشکلات مذکور تشکیل دهد.

بر این اساس، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط از توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قانع شد.

کد مطلب 4740521
زهرا علیدادی

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