علی اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی افراد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی علت رشد سریع مرغ‌ها را تزریق هورمون اعلام کرده اند که این موضوع پایه و اساس علمی ندارند و مردم نباید به آن توجه کنند.

وی افزود: امکان اینکه از نظر علمی و اقتصادی، به مرغ‌ها برای رشد سریع‌تر و عرضه زودتر به بازار مصرف، هورمون مصرف شود، وجود ندارد زیرا از نظر اقتصادی هورمون بسیار گران است و اگر تولیدکننده بخواهد هورمون تزریق کند، قیمت تمام شده مرغ به هر کیلو بالغ بر ۵۰ هزار تومان می رسد.

حدادزاده یادآور شد: از آنجا که هورمون باید به صورت پالسی به مرغ تزریق شود، امکان اینکه هر روز یک نوبت صبح، یک نوبت عصر تزریق انجام شود، وجود ندارد.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد خاطرنشان کرد: علت رشد سریع مرغ‌ها، تغییر در ساعات خواب و بیداری و غذای آنهاست به نحوی که ساعت شبانه روز برای طیوری که در مرغداری‌ها نگهداری می شوند، چند بار تکرار می شود و طیور به جای دو مرتبه تغذیه در روز، چندین بار تغذیه می شوند.

وی تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند که مرغ‌های تولید شده در استان یزد نه تنها هیچگونه هورمونی ندارند بلکه از نظر سایر داروها نیز عاری از هرگونه آنتی بیوتیک هستند و این موضوع به طور مرتب در کشتارگاه های طیور یزد رصد و نظارت می شود.

حدادزاده با تاکید بر اینکه برخی شایعات بی اساس است، بیان کرد: مردم اخبار رسمی را از رسانه های معتبر و از دامپزشکی و متولیان بهداشت غذا پیگیری کنند.