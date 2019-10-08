۳٢۰ هزار زائر اربعین حسینی از گذرگاه های مرزی خوزستان تردد کردند

رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آمارهای اعلام شده، از ابتدی ماه صفر تاکنون، تردد ۳٢۰ هزار زائر اربعین حسینی از گذرگاه های شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه تردد زئران از مرزهای شلمچه و چذابه نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می دهد، افزود: تمامی امکانات مورد نیاز زائران از جمله پارکینگ برای خودروهای شخصی و خدمات گذرنامه ای مهیا بوده و تردد زائران نیز با امنیت و آرامش برقرار است.

مدیرکل امنیتی انتظامی و امور مرزی استانداری خوزستان بیان کرد: پیش بینی می شود زائران بیشتری از گذرگاه های مرزی خوزستان تردد داشته باشند و تمامی امکانات در نظر گرفته شده از جمله پذیرایی در موکب ها تا بازگشت کامل زائران و بعد از اربعین حسینی ارائه خواهند شد.