متکدیان گرگان علی رغم جمع آوری روزانه به این شغل کاذب بر می گردند

آرش فولادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد متکدیان گرگان اظهار کرد: وظیفه شهرداری که توسط قانون گذار مشخص شده جمع آوری متکدیان از سطح شهر است که به صورت روزانه با نیرو ها وامکانات موجود انجام و به گرمخانه های مرتبط با شهرداری است منتقل می شوند.

سرپرست روابط عمومی شهرداری گرگان افزود: یک گرمخانه برای آقایان و یک گرمخانه برای بانوان در نظر گرفته شده است که طبق قانون، شهرداری بیشتر از 24 ساعت نمی تواند از این شهروندان نگهداری کند و باید آن را به نهاد های ذی ربط مانند بهزیستی و کمیته امداد منتقل کند و این نهاد ها در صورت بی بضاعت یا سالمند بودن، این افراد را تحت پوشش قرار می دهند.

وی از برنامه ریزی شهرداری گرگان برای آگاه سازی شهروندان و عدم کمک به متکدیان خبرداد و اظهار کرد: اقدام دیگر شهرداری در این زمینه، فرهنگ سازی در جهت عدم کمک مردم گرگان به متکدیان است، با توجه به اینکه تکدی گردی یک شغل کاذب است تبلیغات شهری و دوره های آموزشی که در کانون های مختلف جهت آگاهی دادن به شهروندان بر گزار خواهد شد، در حال انجام است.

روابط عمومی شهرداری گرگان از ارایه جزییات بیشتر برنامه های فرهنگ سازی شهرداری گرگان خودداری کرد.

فولادیان تصریح کرد: جمع آوری متکدیان از سطح شهر به صورت روزانه در حال انجام است و اگر افرادی مجددا جمع آوری شوند طبق قانون باید به مراجع قضایی معرفی شود که این کار انجام می شود اما باز افراد به این شغل کاذب خود بر می گردند.

وی اضافه کرد: طبق قانون مشخص شده که وزارت کار و رفاه اجتماعی باید برای چنین افرادی شغل ایجاد کند. اما وظیفه قانونی شهرداری جمع آوری متکدیان و ارجاع به سازمان های ذی ربط است.