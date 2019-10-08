موتورسواران از معضلات قم هستند/ وجود ۸۰۰ دستفروش در میدان آستانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سید امیر سامع با اشاره به پیچیدگی و تبدیل سد معبر به معضلی شهری، اظهار داشت: در سال‌های گذشته سد معبر و وانت‌بارها در بسیاری از مواقع همراه با معضلات و نابه‌سامانی‌ها بوده که علاوه بر مزاحمت برای خودروهای عبوری سبب برخی ناهنجاری‌ها در سطح شهر شده بودند.

وی با بیان اینکه در برخورد با سد معبر نیاز به برخوردهای گام‌به‌گام وجود دارد، ابراز کرد: متأسفانه در این سال‌ها شاهد هستیم که افرادی ده‌ها و صدها کیلومتر دورتر از قم سکونت دارند ولی برای فروش میوه به قم می‌آیند و این کار تبدیل به عادتی برای خیلی‌ها شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری قم خاطرنشان کرد: در میدان آستانه قم که از میدان‌های مهم کشور در تردد به شمار رفته بیش از ۸۰۰ دست‌فروش وجود دارد که شغلشان و محل درآمدشان دست‌فروشی است که برای برخورد با آن‌ها نیاز به زمان داریم.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری در برخورد با سد معبر در شهر قم، عنوان کرد: در سال‌های گذشته دست‌فروشان اولویت‌بندی و شهر به چهار لایه تقسیم شد که هم‌اکنون در لایه سوم برخورد با سد معبر در سطح شهر قم هستیم.

سامع جمع‌آوری میوه‌فروشان در میدان نبوت را مورد توجه قرار داد و گفت: ۸۰ نقطه در میدان نبوت توسط افراد سد معبر شده بود و بسیاری در این میدان مکان‌های ثابتی برای خود در نظر گرفته بودند که جمع‌آوری آنان کار ساده‌ای نبود ولی با همکاری دستگاه‌های مختلف این مهم انجام پذیرفت.

سد معبر پدیده‌ای برگرفته‌شده از رفتارهای فردی و اجتماعی است

وی با درخواست از رسانه‌ها برای همکاری در زمینه فرهنگ‌سازی عدم سد معبر در شهر قم، اضافه کرد: سد معبر پدیده‌ای برگرفته‌شده از رفتارهای فردی و اجتماعی است و همه بر مشکل بودن آن اذعان دارند و رسانه‌ها باید در این زمینه با فرهنگ‌سازی در جلوگیری از سد معبر همکاری کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: موتورسواران یکی از معضلات شهر قم هستند که پارک آن‌ها و رهاسازی موتور در معابر شهری همواره جز دغدغه‌ها بوده است و متأسفانه در جلوی همه مکان‌های پرتردد شاهد پارک موتورسیکلت هستیم.

وی اظهار داشت: پیرامون حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران با همکاری معاونت حمل‌ و نقل شهرداری، پلیس راهور، نیروهای خدمات شهری و نیروهای مناطق شهری طرحی از یک سال پیش برای ساماندهی و رفع سد معبر موتور آغاز شده است که نیازمند همکاری راکبان موتورسیکلت در این زمینه هستیم.

سامع ترددهای خطرآفرین موتورسیکلت‌ها در سطح شهر را مورد توجه قرار داد و افزود: ایمنی موتورسواران توسط خود راکبین رعایت نمی‌شود و زمانی که موتوری در بزرگراه وارد می‌شود خطر این وسیله نقلیه بالقوه بیش از ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.