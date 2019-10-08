به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سلمانی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه ۲۰۰ خادم اربعین حسینی موکب مصباح الهدی شاهرود به عراق اعزام شدند، ابراز داشت: این موکب کار پذیرایی و اسکان زائران حسینی را به مدت ۱۰ شب در کربلا و نجف عهده‌دار است.

وی ضمن بیان اینکه خدمات موکب مصباح الهدی تنها به پذیرایی و اسکان ختم نمی‌شود، افزود: این موکب‌ خدماتی نظیر مشاوره، خیاطی، بهداشت و درمان، امدادرسانی و رسیدگی به گمشدگان و درراه ماندگان را عهده‌دار است.

مسئول موکب مصباح الهدی شاهرود بابیان اینکه ۸۰ خادم در شهر نجف مستقر می‌شوند، تصریح کرد: در هر وعده غذایی دو هزار نفر پذیرایی و دو هزار نفر نیز هر شب اسکان برای این حوزه پیش‌بینی‌شده است.

وی ضمن بیان اینکه در کربلای معلا نیز ۱۲۰ خادم حضور خواهند داشت، افزود: این افراد در هر وعده غذایی یک‌هزار نفر پذیرایی و هر شب یک‌هزار و ۵۰۰ نفر اسکان را عهده‌دار هستند که کار این موکب‌ها از ۱۷ مهرماه به مدت ۱۰ شب آغاز خواهد شد.