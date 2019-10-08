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۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۳

مسئول موکب مصباح الهدی شاهرود:

۲۰۰ خادم اربعین حسینی موکب مصباح الهدی شاهرود به عراق اعزام شدند

۲۰۰ خادم اربعین حسینی موکب مصباح الهدی شاهرود به عراق اعزام شدند

شاهرود- مسئول موکب مصباح الهدی شاهرود از اعزام ۲۰۰ خادم اربعین این موکب به عراق خبر داد و گفت: این موکب در نجف و کربلا به مدت ۱۰ شب به زائران حسینی ارائه خدمت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سلمانی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه ۲۰۰ خادم اربعین حسینی موکب مصباح الهدی شاهرود به عراق اعزام شدند، ابراز داشت: این موکب کار پذیرایی و اسکان زائران حسینی را به مدت ۱۰ شب در کربلا و نجف عهده‌دار است.

وی ضمن بیان اینکه خدمات موکب مصباح الهدی تنها به پذیرایی و اسکان ختم نمی‌شود، افزود: این موکب‌ خدماتی نظیر مشاوره، خیاطی، بهداشت و درمان، امدادرسانی و رسیدگی به گمشدگان و درراه ماندگان را عهده‌دار است.

مسئول موکب مصباح الهدی شاهرود بابیان اینکه ۸۰ خادم در شهر نجف مستقر می‌شوند، تصریح کرد: در هر وعده غذایی دو هزار نفر پذیرایی و دو هزار نفر نیز هر شب اسکان برای این حوزه پیش‌بینی‌شده است.

وی ضمن بیان اینکه در کربلای معلا نیز ۱۲۰ خادم حضور خواهند داشت، افزود: این افراد در هر وعده غذایی یک‌هزار نفر پذیرایی و هر شب یک‌هزار و ۵۰۰ نفر اسکان را عهده‌دار هستند که کار این موکب‌ها از ۱۷ مهرماه به مدت ۱۰ شب آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4741040

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