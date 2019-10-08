حمله عبدالفتاح السیسی به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور قبرس و نخست وزیر یونان در قاهره گفت: تنش کنونی در منطقه شرق مدیترانه به سبب اقدامات یکجانبه(ترکیه) است.

وی افزود: ما تحولات منطقه شرق مدیترانه و تنش های موجود در آن را مورد رایزنی قرار دادیم و این به سبب اقدامات یکجانبه ای است که ثبات کل منطقه را در معرض خطر قرار می دهد و به منافع کشورهای منطقه آسیب می زند.

السیسی تاکید کرد: تحقق امنیت و ثبات اولویت راهبردی برای همه ما است و این همدلی برای حفظ و تامین امنیت آنرا ایجاب می کند.

رئیس جمهور مصر بیان کرد: ما مجددا از تلاش های دولت قبرس برای حل فراگیر و عادلانه حمایت می کنیم.

السیسی با اقدامات ترکیه در سوریه و تحرک نظامی این کشور برای حمله به شمال سوریه هم مخالفت کرد.

وی در ادامه گفت: کشورهایی که حامی تروریسم هستند باید مجرم شناخته شوند.

گفتنی است ترکیه با اعزام کشتی حفاری به منطقه‌ای که قبرس مجوز بهره‌برداری از گاز طبیعی آن را به شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی واگذار کرده، درگیر تنش با دولت نیکوزیا شده است.

ترکیه و قبرس هر دو شرکای ناتو هستند حال آنکه قبرس در مقام یکی از کشورهای اتحادیه اروپا از حمایت بروکسل برخوردار است.