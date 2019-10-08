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۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۱۲

حمله عبدالفتاح السیسی به ترکیه

حمله عبدالفتاح السیسی به ترکیه

رئیس جمهور مصر در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور قبرس و نخست وزیر یونان در قاهره گفت: تنش کنونی در منطقه شرق مدیترانه به سبب اقدامات یکجانبه(ترکیه) است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور قبرس و نخست وزیر یونان در قاهره گفت: تنش کنونی در منطقه شرق مدیترانه به سبب اقدامات یکجانبه(ترکیه) است.

وی افزود: ما تحولات منطقه شرق مدیترانه و تنش های موجود در آن را مورد رایزنی قرار دادیم و این به سبب اقدامات یکجانبه ای است که ثبات کل منطقه را در معرض خطر قرار می دهد و به منافع کشورهای منطقه آسیب می زند.

السیسی تاکید کرد: تحقق امنیت و ثبات اولویت راهبردی برای همه ما است و این همدلی برای حفظ و تامین امنیت آنرا ایجاب می کند.

رئیس جمهور مصر بیان کرد: ما مجددا از تلاش های دولت قبرس برای حل فراگیر و عادلانه حمایت می کنیم.

السیسی با اقدامات ترکیه در سوریه و تحرک نظامی این کشور برای حمله به شمال سوریه هم مخالفت کرد.

وی در ادامه گفت: کشورهایی که حامی تروریسم هستند باید مجرم شناخته شوند.

گفتنی است ترکیه با اعزام کشتی حفاری به منطقه‌ای که قبرس مجوز بهره‌برداری از گاز طبیعی آن را به شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی واگذار کرده، درگیر تنش با دولت نیکوزیا شده است.

ترکیه و قبرس هر دو شرکای ناتو هستند حال آنکه قبرس در مقام یکی از کشورهای اتحادیه اروپا از حمایت بروکسل برخوردار است.

کد مطلب 4741061

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