مجوزی برای بیت کوین در گلستان صادر نشده است

امید دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت صدور مجوز استخراج بیت کوین در استان گلستان اظهار کرد: تاکنون هیچ مجوزی برای استخراج بیت کوین در استان گلستان، صادر نشده است.

وی افزود: هر گونه خبری مبنی بر صدور مجوزی در زمینه بیت کوین را تکذیب می کنم .

رئیس اداره صنایع غیر فلزی صنعت، معدن و تجارت استان گلستان افزود: تمامی دستور کار های ما در زمینه بیت کوین، در دستور عملی که توسط هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد مشخص می شود که هنوز ابلاغ نشده است.

شایان ذکر است طی هفته های گذشته اخبار متعددی از توقیف دستگاه های استخراج بیت کوین توسط دستگاه های انتظامی و قضایی در رسانه ها اعلام شد.

پیشتر هیات دولت با به رسمیت شناختن ماینینگ اعلام کرده بود وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به بررسی درخواست ها و صدور مجوز است.