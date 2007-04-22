واکنش مقامهای اسرائیلی به آمادگی مشرف برای میانجی گری در حل مسئله فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، یک مقام رسمی در دفتر ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی،با مضحک خواندن طرح پرویز مشرف برای میانجیگری میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی گفت : هیچ تنش دیپلماتیکی میان اسلام آباد و تل آویو وجود ندارد!

این مقام رسمی رژیم صهیونیستی با مطرح کردن این موضع که "ما یک طرح عربی داریم پس چرا باید به یک طرح پاکستانی نیاز داشته باشیم؟" افزود: تلاش‌های میانجیگرانه از سوی هر کشوری که با اسرائیل رابطه دارد، مورد استقبال قرار می ‌گیرد.

به نوشته این روزنامه، در همین رابطه آگاهان سیاسی در اسرائیل( مناطق اشغالی 1948) گفتند: اگر چه ایهود اولمرت از امکان گفتگو با عربستان که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد، استقبال می ‌کند، اما نمی توان پاکستان را با عربستان مقایسه کرد.

در همین حال، مارک رگو سخنگوی وزارت امور خارجه‌ رژیم صهیونیستی در استقبال از میانجیگری مشرف در لحنی دوستانه تر گفت : از مشارکت پاکستان در این مسئله استقبال می کنیم، اما کارآمدی پرویز مشرف رئیس‌ جمهور پاکستان در حل اختلافات مقامهای فلسطینی و اسرائیل محدود خواهد بود.

اظهارات مقامهای رژیم صهیونیستی در واکنش به سخنان پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان مطرح شده است؛ مشرف در مصاحبه با شبکه العربیه با تاکید بر اینکه کشورش تا پیش از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس، اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت،از آمادگی و تمایل خود برای میانجیگری در حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها و سفر به سرزمین های اشغالی خبر داده بود.