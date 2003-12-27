خبرنگاران براي عزيمت به مناطق زلزله زده پشتيباني مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين مطلب افزود: ستادي با مسئوليت مدير کل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت ارايه تسهيلات به خبرنگاران خارجي که مايل به عزيمت به مناطق زلزله زده هستند تشکيل شده است.

سيد محمد صحفي افزود: خبرنگاران خارجي که مايلند براي پوشش خبري به مناطق زلزله زده اعزام شوند، مي توانند به اداره کل مطبوعات رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در تهران مراجعه و از تسهيلات لازم براي عزيمت به بم استفاده نمايند.

صحفي در مورد عزيمت خبرنگاران داخلي به بم گفت: خبرنگاران داخلي نيز مي توانند از طريق هماهنگي با اداره کل مطبوعات داخلي ، جهت اعزام به منطقه اقدام و در صورت بروز مشکل به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي استان کرمان مراجعه کنند.