۶ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۱۴

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد:

خبرنگاران براي عزيمت به مناطق زلزله زده پشتيباني مي شوند

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد:ستادي براي ارايه تسهيلات لازم به خبرنگاران داخلي و خارجي و اعزام به منطقه زلزله زده بم در معاونت مطبوعاتي اين وزارتخانه تشكيل شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين مطلب افزود: ستادي با مسئوليت مدير کل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت ارايه تسهيلات به خبرنگاران خارجي که مايل به عزيمت به مناطق زلزله زده هستند تشکيل شده است.
سيد محمد صحفي افزود: خبرنگاران خارجي که مايلند براي پوشش خبري به مناطق زلزله زده اعزام شوند، مي توانند به اداره کل مطبوعات رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در تهران مراجعه و از تسهيلات لازم براي عزيمت به بم استفاده نمايند.
صحفي در مورد عزيمت خبرنگاران داخلي به بم گفت: خبرنگاران داخلي نيز مي توانند از طريق هماهنگي با اداره کل مطبوعات داخلي ، جهت اعزام به منطقه اقدام و در صورت بروز مشکل به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي استان کرمان مراجعه کنند.

 

