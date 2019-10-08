  1. استانها
  2. اربعین
۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۳۸

صوت؛

عراق در مرز خسروی ۶۰۰ اتوبوس مستقر کرده است

عراق در مرز خسروی ۶۰۰ اتوبوس مستقر کرده است

رئیس اتحادیه اتوبوس‌رانی کشور با بیان اینکه اولویت حمل و نقل مسافران در خاک عراق با شرکت های عراقی است، گفت: این کشور در مرز خسروی ۶۰۰ اتوبوس مستقر کرده است.

دریافت 2 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، محسن مسلم خانی درباره آخرین وضعیت خدمت‌رسانی اتوبوس‌ها به زائران اربعین در مرزها و خاک ایران و عراق، بیان کرد: در درون خاک عراق طبق توافقی که صورت گرفته اولویت جابجایی زائران با اتوبوس‌ها شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی کشور عراق است و اگر حجم تقاضا زیاد شد طرف ایرانی به اتوبوس‌های عراقی کمک می‌رساند

وی افزود: تعداد یک هزار و ۲۵۰ اتوبوس در چهار مرز کشور از روز یازدهم مهرماه مستقر هستند و به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

رئیس اتحادیه اتوبوس‌رانی کشور افزود: عراق ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز خسروی و تعداد زیادی اتوبوس دیگر در مرزهای شلمچه، چذابه و مهران مستقر کرده است.

کد مطلب 4741198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه