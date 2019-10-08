عراق در مرز خسروی ۶۰۰ اتوبوس مستقر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، محسن مسلم خانی درباره آخرین وضعیت خدمت‌رسانی اتوبوس‌ها به زائران اربعین در مرزها و خاک ایران و عراق، بیان کرد: در درون خاک عراق طبق توافقی که صورت گرفته اولویت جابجایی زائران با اتوبوس‌ها شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی کشور عراق است و اگر حجم تقاضا زیاد شد طرف ایرانی به اتوبوس‌های عراقی کمک می‌رساند

وی افزود: تعداد یک هزار و ۲۵۰ اتوبوس در چهار مرز کشور از روز یازدهم مهرماه مستقر هستند و به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

رئیس اتحادیه اتوبوس‌رانی کشور افزود: عراق ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز خسروی و تعداد زیادی اتوبوس دیگر در مرزهای شلمچه، چذابه و مهران مستقر کرده است.