اولين مهر زمستان

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي شرکت انتشارات سوره مهر، مطالب اين شماره عبارت است از : همه ما کمي بي سواديم ( يادداشتي به بهانه هفتم دي ؛ سالگرد تشکيل نهضت سوادآموزي ) ، بوي شراب مي دهد خربزه در دهان مکن ( گزارشي طنزآميز از وقايع فرهنگي هنري هفته گذشته ) ، فصل متشرک علم و هويت ( مقاله اي در فلسفه علم ) ، بالماسکه جهاني و دعوتهاي سفارشي ( گزارشي از نشست نقد و بررسي کتاب « دعوت با پست سفارشي » اثر فرزانه کرم پور ) ، درگذشت شاعر اندوه ( يادداشتي به بهانه درگذشت فدوي طوفان شاعره فلسطيني ) ، روشني شبهاي سپيد ( نقدي بر فيلم شبهاي روشن ) ، ماشين نشينها ( نگاهي به فيلم رقص در غبار ساخته اصغر فرهادي ) ، کنسرت مفتي ؟ کنسرت پولي ( يک يادداشت موسيقايي ) ، آواز ما غم ندارد ( گفتگو با استاد کريم صالح عظيمي ؛ خواننده معاصر ) ، سکوهاي افتخار هر روز پست تر از ديروز ( فراسوي جوايز فرهنگي و اثراتي که مي گذارند )، پتانسيل کافي براي جهاني شدن ( در آستانه سومين دوره جشنواره فيلم کوتاه باران ) ، اضطراب تکثير ( يادداشتي در مورد تکثير فيلم هاي ويدئويي ) ، ستارگاني که ارباب مي جويند( به بهانه پخش فيلم «رانين» از برنامه سينما يک ) ، عکس عنوان نمي خواهد ( گفتگو با عباس افضلي عکاس معاصر ) ، چاي خوردن با شهرزاد (با سعيد موحدي نويسنده و پژوهشگاه ادبيات عامه ) ، تئاتر مولوي پيش درآمد يک اتفاق ( بخش دوم گفتگوي مهر با محمد مختاري مدير تئاتر مولوي ) ، سه ضلعي پيشگامان ( پيرامون معماري پيشرو و نهضت مدرن آن در ايران ) ، 25 هزار نمايشگاه براي که در کجا ؟ ، دنياي ماشين و سرعت ( يک مقاله هنري ) ، 18 هزار دلار براي حرفهاي سياسي ( يادداشتي مصور در خصوص مسابقه «جايزه سياسي کارتون رانان لوري » ) و ...

هفته نامه مهر به صاحب امتيازي حوزه هنري ، مدير مسئولي حسن بنيانيان و سردبيري محمد حمزه زاده منتشرمي شود .