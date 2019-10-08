تاسک به جانسون: مسأله بر سر پیروزی در یک بازی احمقانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد تاسک رئیس شورای اروپا امروز سه شنبه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را متهم کرد که «آینده اروپا» را به بازی گرفته است.

رئیس شورای اروپا در صفحه توئیتر خود خطاب به بوریس جانسون نوشت: مسأله بر سر پیروزی در یک بازی احمقانه ملامت یکدیگر نیست. اکنون پای آینده اروپا و بریتانیا و امنیت و منافع ملت های ما در میان است.

دونالد تاسک در ادامه افزود: شما به دنبال توافق نیستید، به دنبال تمدید مهلت برگزیت نیستید، به دنبال لغو جدایی هم نیستید، به کجا می روید؟

پیام توئیتری رئیس شورای اروپا تنها یک هفته پیش از نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که قرار است برای بررسی موضوع برگزیت تشکیل شود منتشر شده است.

این در حالیست که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز دیروز دوشنبه دستیابی لندن و بروکسل به توافق بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را «بسیار نامحتمل» ارزیابی کرد.