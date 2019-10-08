نظارت بر سلامت دام در دور افتاده ترین مناطق/ در خرید گوشت دقت شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین بهداد شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت : یکی از مشکلات بزرگ دامپزشکی این است که وظایف تعریف شده برای این اداره کل با امکانات آن همخوانی ندارد چرا که هم اکنون ۸۳۲ بیماری مشترک بین دام و انسان وجود دارد که پیشگیری آن بر عهده اداره دامپزشکی بوده و قطعا کنترل این تعداد بیماری، نیازمند ساختار اداری بسیار گسترده ای است.

وی نقش دامپزشکی را در بحث پیشگیری و مقابله با بیماری های مشترک بی بدیل دانست و گفت: میزان بیماری تب مالت انسانی در سال های نه چندان دور در استان بالا بود که با مذاکراتی که با استاندار وقت صورت گرفت و با افزایش واکسیناسیون در روستاها طی سال ۹۳، اولین سالی را شاهد بودیم ک بیماری تب مالت انسانی در آن افزایش نیافت و در سال ۹۴ با روند کاهشی مواجه شد به گونه ای که در سال ۹۷، میزان ابتلا به این بیماری به ۹۳۸ مورد رسید.

افزایش کشف و ضبط خوراک دام غیرقابل مصرف

بهداد با اشاره ای به افزایش ۸۶ درصدی کشف و ضبط خوراک دام غیرقابل مصرف نسبت به سال ۹۴ گفت: همچنین در این مدت عملیات آزمایشگاهی ۳۸ درصد، میزان پایش و مراقبت از بیماری های دامی ۶۰ درصد، بازدید و نمونه برداری از مزارع پرورش طیور۷۲ درصد و واکسیناسیون علیه بیماری آبله برای حیوان گوسفند و گاو به میزان ۲۹ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه دامپزشکی در بحث مسائل مربوط به افزایش قیمت و این موارد نقش ندارد، گفت: این اداره کل تنها زمینه سلامت دام و طیور را فراهم کرده و مانع از گرانی آن ها از این طریق می شود و اگر هم اکنون با بالا رفتن قیمت مواجه هستیم، می توانیم بگوییم این گرانی ربطی به مشکلات دامپزشکی ندارد.

مجازات سنگین برای ذبح کنندگان اسب و الاغ

بهداد ادامه داد: در ماه های اخیر شاهد یک مورد تخلف در زمینه کشتار الاغ و اسب برای فروش گوشت آن بودیم که خبر کشف این مورد با صداقت در رسانه ها منتشر شد تا مردم به خوبی بدانند دامپزشکی به وظایف خود به دقت عمل می کند و در این راستا از دستگاه قضایی نیز قدردانی می کنیم که برای کسانی که در این حوزه تخلف داشتند، مجازاتی سنگین در نظر گرفت.

مدیر کل دامپزشکی استان افزود: در سال ۹۷، ۳۲۳ تن مواد و فراورده های خام غیربهداشتی را کشف و معدوم سازی کرده ایم که البته شاهد کاهش میزان معدوم سازی ها نسبت به سال های گذشته هستیم که یکی از دلایل آن ایفای نقش نظارتی و بازدارندگی این اداره بوده است.

نظارت حتی در دور افتاده ترین مناطق

وی با اشاره به نظارت اداره کل حتی در دور افتاده ترین مناطق گفت: منکر به صفر رسیدن آمار تخلفات در این حوزه نیستیم چرا که تعداد نیروهای ما به حدی نیست که بتوانیم برای هر مرکز عرضه ماموری بگماریم اما با تلاش همکاران می توانیم ادعا کنیم، میزان تخلفات بسیار کم شده است.

بهداد افزود: هم اکنون در سطح استان، ۱۰ هزار مرکز عرضه داریم که نیازمند گماردن تعداد زیادی مامور بهداشتی برای آنان هستیم که قطعا این امر امکان پذیر نیست.

مدیر کل دامپزشکی استان از تشکیل ۱۵۶ فقره پرونده تخلف در این حوزه در سال ۹۸ خبر داد و گفت: برای ۵۲ مورد حکم قضایی صادر شده است.

مجهز کردن کشتارگاه های استان به سیستم پیش سرد

وی از مجهز کردن کشتارگاه های استان به سیستم پیش سرد خبر داد و گفت: کنترل بیماری هایی همانند تب کریمه کنگو که بیماری خطرناکی نیز هست، راهکار ساده ای دارد، بدین ترتیب که گوشت باید بلافاصله پس از ذبح دام در دمای صفر تا چهار درجه نگهداری شود که برای تحقق آن نیازمند وجود سیستم پیش سرد در کشتارگاه ها بودیم.

بهداد ادامه داد: برای تحقق این امر تمامی کشتارگاه استان را مجهز به سیستم پیش سرد کردیم که برای کنترل بیماری تب کریمه کنگو توانست نقش آفرین باشد.

مردم گوشت چرخ کرده فله ای خریداری نکنند

مدیر کل دامپزشکی استان در ادامه با توصیه ای به مردم گفت: از مردم می خواهیم گوشت های چرخ کرده فله ای خریداری نکنند حتی به قیمت کم و تنها گوشت چرخ کرده ای که در بسته بندی های مجاز بهداشتی و در کارخانجات بسته بندی می شود را تهیه کنند و یا اینکه گوشتی بخرند که چرخ کردن آن جلوی چشم مشتری انجام گیرد.

بهداد ادامه داد: مردم در هنگام خریداری حساسیت لازم را به خرج بدهند و بدانند اینکه در یک قصابی، گوشت به نصف قیمت به فروش می رسد، قطعا مورد مشکوکی است.

وی افزود: البته مردم نگران این مورد نباشند که در قصابی و یا رستوران ها گوشت ناسالم عرضه می شود چرا که کارشناسان اداره کل به صورت تصادفی از اکثر اغذیه فروش ها و قصابی ها نمونه برداری کرده و مورد چندان خاصی در آن ها مشاهده نکرده اند اما خود مردم نیز باید هوشیاری لازم را داشته باشند.