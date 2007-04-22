مخترعان ایران پرافتخارترین تیم جهان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که از 28 فروردین ماه در ژنو سوئیس برگزار شد و صبح امروز خاتمه یافت،جوانان ایرانی بیشترین مدالها و نشانها را به دست آوردند.

دانشجویان دانشگاه آزاد کشورمان متشکل از واحدهای قزوین، کرج، تاکستان، تهران جنوب، تبریز و نجف آباد در این مسابقات موفق به کسب 20 مدال طلا، 12 نقره، یک برنز و 4 جایزه ویژه از این نمایشگاه شدند.

دانشجویان دانشگاههای دولتی نیز از دانشگاه های شهید بهشتی، شهید چمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه بین المللی امام قزوین و دانشگاه تبریز نیز به 11 مدال طلا، 13 نقره، 2 مدال برنز و 3 جایزه ویژه دست یافتند.

در نمایشگاه افتخارات ژنو، تیم دانشگاه آزاد قزوین با کسب 6 نشان طلا، یک نقره و 3 جایزه ویژه به عنوان برترین تیم جهان شناخته شد.

هیات داوری این مسابقات متشکل از 70 کشور بودند که تیم ایران را به عنوان برترین تیم شرکت کننده در نمایشگاه اختراعات و اکتشافات ژنو برگزیدند.