برگزاری هفته خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی / بازدید مسئولان شهری از خوابگاههای دانشجویی

دکتر عباس مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اسامی هفته خوابگاه ها در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت گفت: با توجه به مشکلاتی که در حوزه خوابگاه های دانشجویی وجود دارد، زمینه ای باید فراهم شود که از توان دانشجویان، مسئولین دانشگاه و پتانسیل نهادهای شهری مانند استانداری، شهرداری، اوقاف و دیگر نهادها برای حل مشکلات خوابگاه ها استفاده شود.

وی یاد آور شد: نخستین روز هفته خوابگاهها با عنوان "خوابگاه و دانشجو" به برنامه ریزی برای افزایش نقش آفرینی دانشجو در ارتقاء کمی و کیفی اداره خوابگاه اختصاص یافته است. در این روز مسائلی از جمله نقش دانشجو در بهداشت روان و نظم در خوابگاه، نیازسنجی از ساکنین خوابگاه برای زیباسازی و اطلاع رسانی در خصوص آئین نامه های موجود در بخش خوابگاهی مطرح می شود.

مسجدی اظهار داشت: روز دوم تحت عنوان "خوابگاه و بهداشت فردی و جمعی" به سخنرانی کارشناسان امور بهداشتی و بسیج عمومی برای نظافت و غبار روبی از نمازخانه و اتاق های خوابگاه اختصاص دارد. تقدیر از اتاق نمونه از نظر شاخص های بهداشتی، آموزش بهداشت عمومی و فردی و حضور معاونین بهداشتی در خوابگاه ها از دیگر برنامه های این روز است.

وی در خصوص روز سوم هفته خوابگاه ها، با عنوان "خوابگاه و امور فرهنگی" خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت از بخش اعتبارات وزیر کمک قابل توجهی را به تجهیزات امور فرهنگی نمازخانه و خوابگاه اختصاص داده است. نمازخانه خوابگاه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به طور معمول سه نوبت در شبانه روز، دانشجویان در آن مکان همدیگر را ملاقات می کنند. از همین رو در این روز نمایندگان دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با حضور در خوابگاهها امور فرهنگی را تشریح خواهند کرد.

مشاور فرهنگی وزیر بهداشت افزود: برنامه هایی نیز تدوین شده که در این روز ائمه جماعات در مساجد کشور بر ضرورت مشارکت مردمی برای تجهیز خوابگاهها تأکید بورزند. این برنامه می تواند در تشویق خیرین برای مشارکت در تجهیز خوابگاهها تأثیر بسزایی داشته باشند.

وی از اعطای رایانه، CD آموزشی، توزیع بن کتاب، اهدای جوایز معنوی به دانشجویان فعال در امور فرهنگی، خرید کتاب برای کتابخانه خوابگاه، تجهیز خوابگاه به ملزومات فرهنگی و نیازسنجی فرهنگی دختران و پسران دانشجو به عنوان دیگر فعالیت های روز سوم نام برد و افزود: با توجه به حضور بیش از 60 درصد دانشجویان دختر در دانشگاه های علوم پزشکی، نیازسنجی فرهنگی برای ارائه خدمات بهتر به آنها مورد تأکید قرار دارد.

مسجدی با اشاره به فعالیت های روز چهارم با نام "خوابگاه و مدیریت بهتر" افزود: نیازسنجی از دانشجویان برای چگونگی مدیریت بر خوابگاه ها، معرفی مدیران خلاق و نمونه خوابگاهی و انتقال مشکلات خوابگاه از طریق تهیه گزارش از وضعیت خوابگاهها، تهیه شناسنامه برای تمامی خوابگاه های علوم پزشکی کشور از برنامه های این روز خواهد بود. همچنین بازدید مسئولین دانشگاه و برگزاری نشست های پرسش و پاسخ در خوابگاه ها در این روز انجام می گیرد.

وی گفت: روز پنجم هفته خوابگاه ها با عنوان "خوابگاه و مشاوره" نامگذاری شده است. در حال حاضر 190 مرکز مشاوره در دانشگاه ها فعالیت دارند و یکی از سیاست های موفق در زمینه مشاوره تعمیم این مراکز به خوابگاه ها است. ایجاد ارتباط مناسب با دانشجویان نتایج خوبی درپی داشته است و در واقع سیاست های مشاوره ای وزارت بهداشت به این سو حرکت می کند که دانشجویان برای حل مشکلات خود آموزش ببینند و برای حضور نزد مشاوران توجیه شوند.

مشاور فرهنگی وزیر بهداشت اضافه کرد: دعوت از دانشجویان برای نگارش مقاله در خصوص مشاوره، اوقات فراغت، غم غربت زدگی و مدیریت همدلانه و ... از دیگر برنامه های روز پنجم است. نشست سرپرستان مراکز مشاوره در خوابگاهها نیز از دیگر برنامه های این روز است.

وی در خصوص روز ششم با عنوان "خوابگاه و شهر" گفت: در این روز از مسئولین شهری برای مشارکت مردم در امر احداث و تجهیز خوابگاه ها دعوت به عمل آمده است . بازدید مسئولین شهرداری، آتش نشانی، هلال احمر اوقاف، فرمانداری و خیرین، ایجاد تورهای سیاحتی و یک روزه بازدید از مناطق دیدنی شهرها از مهمترین فعالیت هایی است که در برنامه هفته خوابگاه ها قرار دارد.

مسجدی روز آخر هفته خوابگاه ها را روز "خوابگاه و ورزش" نام برد و گفت: ایجاد فرهنگ ورزش به عنوان نخستین خط پیشگیری از مشکلات جسمی و روحی و توسعه ورزش همگانی در کنار توجه به ورزش المپیاد دانشجویی، تجهیز حداقل دو خوابگاه پسران و دختران به تجهیزات ورزشی و برگزاری مسابقات ورزشی بین خوابگاهی از مهمترین برنامه های این روز خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت جدی خود دانشجویان فضای بهتری برای زندگی آنها در خوابگاهها فراهم شود.