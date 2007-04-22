اروپا دستور العمل مشخصی برای ادامه مذاکرات ندارد / قطعنامه ها با هدف تفرقه افکنی در ایران صادر می شوند

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود : هنوز معلوم نیست در پیشنهادی که این بار توسط خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران ارائه شد باب مذاکرات تا چه اندازه باز است.

وی گفت : غربی ها قطعنامه شورای امنیت را به رخ ایران می کشند و ایران هم صنعتی شدنش در فن آوری هسته ای را به عنوان برگ برنده خود در دست دارد ، به نحوی که طرفین مذاکره در تقابل با هم دیده می شوند .

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه چنانچه بخشی از قدرت هسته ای ایران به رسمیت شناخته شود مذاکرات آغاز گردد ، گفت: امیدواریم این بار مذاکرات به نتیجه ای مطلوب برسد، هر چند که تردیدهایمان دراین خصوص جدی است.

فلاحت پیشه با اشاره به مواضع اروپائیان نسبت به فعالیت های هسته ای کشورمان، خاطر نشان کرد: تا کنون موضع گیری های شکل گرفته از سوی آنان خوب بوده و امیدواریم در مذاکرات آتی نیز شاهد این علائم باشیم .



وی بااشاره به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور یاد آور شد : ایران اعلام کرده است، هر قطعنامه ای که صادر شود ما نیز یک گام عملی در انرژی هسته ای برمی داریم و غرب باید به این موضوع توجه داشته باشد .

نماینده اسلام آباد غرب روش کنونی ایران در دست یابی به چرخه سوخت هسته ای را تنها روش منطقی موجود دانست و تصریح کرد: غربی ها علیه ما قطعنامه صادر می کنند تا درمیان ما اختلاف بیندازند، حال آنکه عدم اختلاف در میان ایرانیان بیانگر تقویت موضع ما در بحث هسته ای است.