پاسخ منتقدانم را آخر فصل خواهم داد

مجيد جلالي سرمربي تيم فوتبال پاس با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: البته من کارنمي کنم که پاسخ منتقدانم را بدهم ونظر هرکسي براي خودش قابل احترام است، ولي من هدفهايي را براي تيم درنظر گرفتم که اگربه ياري خدا به آنها دست پيدا کرديم، درآخر فصل به تفصيل پاسخ منتقدانم را خواهم داد.

جلالي درباره صدرنشيني تيمش دررقابتهاي ليگ برترتصريح کرد: نمي توانم بگويم ازموقعيت تيم خوشحال نيستم، ولي با تلاش و کاري که بچه ها انجام دادند تصورمي کنم شايستگي اين جايگاه را داشتيم. البته ازحالا به بعد بايد بيشترتلاش کنيم تااين موقعيت را تداوم بدهيم تا درپايان ليگ به نتيجه مطلوب دست پيداکنيم.

سرمربي پاس بااشاره به ديداراين هفته تيمش مقابل پگاه گيلان تصريح کرد: اين بازي به لحاظ براي ماارزش زيادي داشت وروي همين اصل براي اين بازي برنامه ريزي خاصي داشتيم وخوشبختانه با درک موقعيت تيم ازسوي بازيکنان توانستيم جايگاه مان را در صدرجدول حفظ کنيم وباروحيه خوبي خودمان را براي هفته هاي آينده آماده کنيم.

جلالي درپايان با تاکيد برکمک همه جانبه تمامي آحاد جامعه درياري رساندن به مردم زلزله زده شهرستان بم تصريح کرد: باشگاه پاس نيزهمگام با جامعه ورزش آماده است تا درحرکت هاي عمومي براي کمک به آسيب ديدگان حادثه اخيرشرکت کند. اولين مشارکت بازيکنان پاس اختصاص بخشي ازپاداش هاي اخيربراي کمک به زلزله زدگان بود وروزدوشنبه نيزهمرا با تمامي ورزشکاران در ورزشگاه شيرودي حاضرخواهيم شد تا سهمي درمشارکت مردمي براي ياري رساندن به مردم مصيبت زده شهربم داشته باشيم.