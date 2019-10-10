ساختمان دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان صبح پنج شنبه با حضور منصور غلامی بهره برداری شد.

ساختمان جدید دانشگاه علمی کاربردی همدان در سال ۹۶ خریداری و ۱۸ ماه زمان و ۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای خرید و بازسازی آن صرف شد.

این ساختمان شامل ۲ بلوک، ۵ طبقه و ۹ واحد است که مدیریت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، کانون فرهنگی و علمی و کلینیک اشتغال و کارآفرینی در آن مستقر هستند.

این ساختمان همچنین دارای سالن جلسات برای برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه آموزشی هم اندیشی اساتید و دانشجویان است.

دانشگاه علمی کاربردی با ظرفیت پذیرش ۵ هزار دانشجو در ۵۲ رشته کاردانی و ۵۱ رشته کارشناسی فعال است.