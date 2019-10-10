به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان که با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در سالن جلساات فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: استان هرمزگان دارای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۴ جزیره کم‌نظیر، دو منطقه آزاد و پنج منطقه ویژه اقتصادی است.

وی حمل و نقل در هر چهار بخش را از ویژگی‌های خاص استان قلمداد کرد، عنوان کرد: وجود ۷۱ بندر کوچک، متوسط و بزرگ شامل بنادر صیادی و وتجاری در استان هرمزگان باعث تمایز آن از استان‌های دیگر شده است.

استاندار هرمزگان ابراز داشت: در سه سال گذشته با تحولات خوبی که در گمرک رخ داده است شاهد رشد شاخص درآمد در گمرک هستیم که نشان دهنده نظم بخشی و کارامدی سیستم است.

همتی گفت: در سال ۹۵ حدود پنج هزار میلیارد تومان درآمد گمرک بوده که سال ۹۶ این رقم به ۱۲ هزار میلیارد تومان و سال ۹۷ به ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

استاندار هرمزگان رشد شاخث افزایش درامد را یکی از شاخص‌های نشان دهنده مبارزه با قاچاق کالا توصیف کرد، اذعان کرد: طرح صادرات نفت خام از جاسک به عنوان یک ابر پروژه در حال انجام است.

همتی اظهار داشت: طی دو سال گذشته در حال مطالعه برای اجرای طراحی برنامه‌ای پایدار در حوزه معدن هرمزگان هستیم.

وی مطرح کرد: هدفگذاری هرمزگان برای تولید ۱۰ میلیون تن فولاد شمش انجام شده است و در این راستا تمام فولادی های کشور تحت عنوان کنسرسیوم فعالیت خواهند کرد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: هدفگذاری شده است که در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ۱۴ میلیون تن پتروشیمی، ۶۰۰ هزار تن تولید آلومینیوم، احداث نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی، آبشیرنکن ۷۵۰ هزار متر مکعبی و احداث بندر بزرگ ۴۰ میلیون تن برای عملیات صادرات و واردات که سال‌ها متوقف بود انجام شود.

استاندار هرمزگان گفت: در شرق استان نیز توسعه مکران و احداث دو پالایشگاه در دستور کار قرار دارد که پیگیر تامین منابع مالی این موارد هستیم که باعث تحول بزرگ در استان خواهد شد.

همتی با ذکر این نکته که به دنبال سرمایه‌گذاری متوازن در هرمزگان هستیم، تصریح کرد: تا مدتی چند میزان تولید محصولات کشاورزی در استان هرمزگان سه میلیون تن خواهد شد.

وی عنوان کرد: با سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومان بخش خصوصی شاهد شکوفا شدن مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان خواهیم شد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: در حال حاضر هشت هزار تن ماهی از طریق پرورش ماهی در دریاتولید می‌شود که بنا داریم تا پایان دولت با همکاری بخش خصوصی و تعاونی‌های صیادی هرمزگان این رقم را به به ۵۰ هزار تن تا پایات دولت برسانیم.

همتی گفت: تولید جلبک به عنوان یکی از ظرفیت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان تبدیل شده است.

استاندار هرمزگان با ذکر اینکه هدفگذاری جذب ۱۰ میلیون گردشگر برای استان هرمزگان در نظر گرفته شده است، اذعان کرد: هر گردشگر باعث ایجاد اشتغال برای پنج نفر خواهد شد. صنایع دستی استان هرمزگان نیز دارای جاذبه گردشگری و اقتصادی هستند و از ظرفیت‌های خوب استان هرمزگان در زمینه جذب گردشگر محسوب می‌شوند.

همتی ظرفیت‌های هرمزگان را غیر قابل مقایسه با سایر استان‌ها دانست و اظهار داشت: دولت از ابتدای حضور بنده در استان هرمزگان برنامه‌ای را برای توسعه جزایر تدوین کرده است و برای مهیا کردن زیرساخت‌ها اقدامات خوبی در حال انجام است.

وی مطرح کرد: در عید سال ۹۸ در برخی از مواقع تردد گردشگر به جزیره هرمز از جزیره قشم بیشتر می‌شد و دولت برنامه توسعه‌ای مناسبی نیز برای جزیره لارک دارد.

استاندار هرمزگان گفت: هرمزگان حدود ۹۰۰ مدرسه فرسوده دارد که باید پس از تخریب دوباره ساخته شود.

همتی تحولات دو سال گذشته در آموزش و پرورش استان هرمزگان را مثبت خواند و تصریح کرد: حدود ۸۰ نفر در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی کنکور سال ۹۸ قبول شده‌اند که نشان دهنده تحول بسیار مناسبی در استان هرمزگان است و می‌تواند نیروی انسانی مورد نیاز هرمزگان را تامین کند.

وی عنوان کرد: تلاش ما این است که برای رفع ضغف نیروی انسانی در آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان باید هر سال هزار نفر را پذیرش کند.

استاندار هرمزگان ابراز داشت: مردم هرمزگان در موضوع درمان بسیار مشکل دارند و مردم برای درمان خود به شیراز، کرمان و تهران مراجعه می‌کنند.

همتی گفت: از سفر رئیس جمهور به بعد احداث ۱۷۰۰ تخت بیمارستان کلید خورده است که به دلیل کمبودهای بودجه‌ای تاخیر داریم.

وی تشریح کرد: با همکاری خیرین و بنگاه‌های اقتصادی ساخت حدود ۱۰۰ مدرسه شروع شده است.

استاندار هرمزگان اذعان کرد: اقتدار نیروهای مسلح و هماهنگی مناسب مسئولین ارشد استان باعث ایجاد فضای هم‌افزایی در استان ایجاد شده است و مانعی برای کار کردن در استان وجود ندارد.

همتی با ذکر این نکته که کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های قابل تحمل است اما در بیمارستان خیر، اظهار داشت: بیمارستان‌های جدید به شدت از نظر نیروی انسانی در تنگنا هستند که برای دریافت نیروی انسانی به مجوز رئیس سازمان اداری و استخدامی نیاز است.