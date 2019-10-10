اشتغال در هرمزگان دغدغه مشترک تمام مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای ادرای استان هرمزگان که با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سالن جلسات فرمانداری بندرعباس اظهار داشت: اشتغال در هرمزگان دغدغه مشترک تمام مسئولین است و درخواست توجه ویژه به این مطالبه جدی هرمزگان از سوی سازمان اداری و استخدامی را دارم.

وی حذف بومی گزینی برای استخدامی‌ها را نوعی بی عدالتی برای هرمزگان دانست و تصریح کرد: برخی از استان‌ها که از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کرده‌اند، سر ریز نیروهای خود را به هرمزگان که جاذبه اشتغال ویژه‌ای دارد روانه کرده‌اند.

مرادی ابراز داشت: اگر ظرفیت و پتانسیلی در هرمزگان وجود دارد در ابتدا باید برای مردم هرمزگان باشد.

وی با ذکر این نکته که اولویت استفاده از ظرفیت هرمزگان باید برای مردم هرمزگان باشد، خاطرنشان کرد: استخدام بومیان در صنایع بزرگ و دستگاه‌های اجرایی درخواست اصلی نمایندگان مردم هرمزگان است.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان اظهار داشت: حدود 150 نفر از جوانان ابوموسی که در بدترین شرایط در این جزیره زندگی کرده‌اند بیکار هستند که دستور شما جهت استخدام این افراد بسیار مناسب خواهد بود.