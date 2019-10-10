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۱۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۹

عضو مجمع نمایندگان در مجلس:

اشتغال در هرمزگان دغدغه مشترک تمام مسئولان است

اشتغال در هرمزگان دغدغه مشترک تمام مسئولان است

بندرعباس - عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس گفت: اشتغال در هرمزگان دغدغه مشترک تمام مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای ادرای استان هرمزگان که با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سالن جلسات فرمانداری بندرعباس اظهار داشت: اشتغال در هرمزگان دغدغه مشترک تمام مسئولین است و درخواست توجه ویژه به این مطالبه جدی هرمزگان از سوی سازمان اداری و استخدامی را دارم.

وی حذف بومی گزینی برای استخدامی‌ها را نوعی بی عدالتی برای هرمزگان دانست و تصریح کرد: برخی از استان‌ها که از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کرده‌اند، سر ریز نیروهای خود را به هرمزگان که جاذبه اشتغال ویژه‌ای دارد روانه کرده‌اند.

مرادی ابراز داشت: اگر ظرفیت و پتانسیلی در هرمزگان وجود دارد در ابتدا باید برای مردم هرمزگان باشد.

وی با ذکر این نکته که اولویت استفاده از ظرفیت هرمزگان باید برای مردم هرمزگان باشد، خاطرنشان کرد: استخدام بومیان در صنایع بزرگ و دستگاه‌های اجرایی درخواست اصلی نمایندگان مردم هرمزگان است.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان اظهار داشت: حدود 150 نفر از جوانان ابوموسی که در بدترین شرایط در این جزیره زندگی کرده‌اند بیکار هستند که دستور شما جهت استخدام این افراد بسیار مناسب خواهد بود.

کد مطلب 4742817

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