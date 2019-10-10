آمریکا در حال فشار حداکثری وخواهان مذاکره با ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید تاجیک پیش از ظهر پنج شنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان ورامین طی سخنانی اظهار داشت: همانطور که امام خمینی ره فرمودند: ۱۳ آبان انقلاب دوم برای ما بوده است و امروز هم چون آمریکا در آبان ماه از ایران بیرون رفت در آبان ماه هم می خواهد برگردد.

وی گفت: آمریکا آخرین تلاش های خود را در قالب فشار حداکثری به ایران وارد می کند و از آن طرف دنبال مذاکره هستند که به دنیا بفهماند که فشارهای ما باعث تسلیم ایران شد که این آرزو را به گور خواهند برد.

فرمانده سپاه ناحیه ورامین در ادامه بیان داشت: حضور همه اقشار در مراسم امسال بسیار مهم است و این حضور برای دشمنان پیام نه سازش و تسلیم ایرانیان را با تکیه به سیره عاشورا را نشان خواهد داد.

تاجیک اظهار داشت: بسیج و سپاه امسال برای ۱۳ آبان در کنار آحاد مردم با تمام قوا آماده خلق حماسه ای دیگر می باشد.

وی خاطر نشان کرد: روز سیزدهم آبان ۱۳۵۷ روز اوج تظاهرات و مخالفت دانش‌آموزان و دانشجویان علیه رژیم پهلوی بود. دانشگاه تهران که از مدتی پیش به محل گردهمایی دانشجویان مخالف رژیم تبدیل شده بود، در این روز شاهد یکی از گسترده‌ترین تجمعات دانشجویان بود.

تاجیک با بیان اینکه سیزده آبان از خاطره انگیزترین روزهای انقلاب شکوهمند اسلامی است گفت: شاید تاریخ معاصر ما روزی بدین اهمیت و بزرگی کمتر به یاد داشته باشیم، سیزدهم آبان زادروز انقلابی بزرگتر سالگشت تبعید بینانگذار جمهوری اسلامی و روز دانش آموز است. هر یک از این مناسبتها خودکافی است که نظرها را به خود برگرداند و دیده ها را خیره کند



این مسئول به پیام روز سیزدهم آبان اشاره کرد و گفت: روز سیزدهم آبان به همه مستضعفان جهان آموخت که بر ضد مستکبران قیام کنند و حقوق از دست رفته خویش را از چنگال استکبار و استعمار بیرون کشند. پیام روز سیزدهم آبان به مسلمانان این است که: تنها در برابر پروردگار جهانیان و مکتب توحید به نماز بایستند و فقط در پیش گاه خدا به کرنش بنشینند و تا همیشه زمان در برابر ظلم و زورگویی ابرقدرت ها سرتسلیم فرود نیاورند.