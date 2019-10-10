جهاد مکلف به جلوگیری از ساخت و ساز در حریم شهرها است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان در همایش شهرداران و شورای سازمان همیاری شهرداری های استان با اشاره به اینکه در دوران جدید مدیریتی سازمان همیاری شهرداری های استان شاهد اقدامات و اتفاقات خوبی بوده ایم گفت: به طوریکه بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و پرسنل پرداخت شده است خاطرنشان کرد:همچنان امیدواریم اقدامات مناسبی در این راستا صورت گیرد و با اتفاقات مناسبی که طی ماه های آینده در سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران رخ می دهد شاهد به وجود آمدن منابع درآمد بسیار مناسبی برای این سازمان باشیم.

وی افزود: سازمان همیاری و شهرداری های استان به عنوان یک بازو برای شهرداری های استان تلقی می شود به طوریکه شهرداری ها از طریق ماده ۱۹ می توانند با این سازمان وارد مذاکره شوند و مراودات و اقدامات اقتصادی لازم را بدون طی تشریفات قانونی صورت دهند.



رازجویان تصریح کرد: همکاری دو سویه بین شهرداری ها و سازمان همیاری و شهرداری ها موجب توسعه و گسترش این دو نهاد مردمی می شود و اصلاح مشکلات و معضلات سازمان همیاری و مجموعه شهر داری ها می بایست در اولویت کاری قرار گیرد.

معاون استاندار مازندران یادآور شد: جهاد کشاورزی مکلف به جلوگیری از هرگونه ساخت ساز در حریم شهر ها است و طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی می بایست مانع از احداث بنا در حریم و خارج از حریم شهر ها در شهرهای شمالی کشور شود و اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا را صورت دهد.

وی گفت: در مقوله جذب سرمایه گذار در شهرداری های استان می بایست پنل مناسبی در راستای تغییر تحول در بدنه شهرهای استان عملیاتی شود، همچنین باید از ظرفیت رودخانه های استان برای سرمایه گذاری در شهرهای استان استفاده مناسب کنیم تا شاهد توسعه و رونق اقتصادی در شهرداری های استان از طریق جذب سرمایه گذاران باشیم.