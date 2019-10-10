به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، حسین ذوالفقاری ضمن بیان اینکه تعداد ثبت‌نامی‌ها در سامانه سماح از مرز سه میلیون نفر گذشت، اظهار داشت: از ابتدای محرم تاکنون دو میلیون نفر از مرزها خارج شدند و در حال حاضر یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر زائر ایرانی در عراق حضور دارند.

وی بابیان اینکه حجم گسترده‌ای از زائران اربعین در حال عزیمت به سمت مرزهای ایران هستند، افزود: در آن‌سوی مرزها زیرساخت‌های حمل‌ونقل زائران با کمبود مواجه شده است که باید تمهیدات لازم برای رفع این مشکل اندیشیده شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از انتقال تعدادی اتوبوس ایرانی به عراق برای کمک‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل عراقی خبر داد و گفت: زائرانی که از منازل خود حرکت نکردند سفر خود را برای مدتی به تعویق بیاندازند تا وضعیت حمل‌ونقل در عراق ساماندهی شود.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود تا ساعت ۱۲ امشب ۲۰۰ هزار نفر از مرز مهران خارج می‌شوند، خاطرنشان کرد: رانندگان عراقی کرایه‌ها را افزایش دادند و این امر موجب بروز مشکلاتی ازجمله کمبود نقدینگی زائران شده است.