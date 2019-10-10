سفرهای اربعین نیازمند توزیع منطقی ساعات تردد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، سردار سید تیمور حسینی درباره آخرین وضعیت راههای منتهی به مرزهای خروجی کشور به سمت عراق برای زائران اربعین، توضیح داد: پیک تردد خودروهای سواری و ناوگان حملونقل مسافری به استان های مرزی و همجوار آنان غالباً از ابتدای صبح یعنی ساعت سه الی چهارتا پیش از ظهر یعنی ساعت ۱۱ است اما در ساعات دیگر کمتر شاهد ازدحام و ترافیک شدید هستیم.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و ظهر ترافیک درراههای استانهای مرزی کشور روان گزارش میشود اما در ساعاتی از روز این راههای کاملاً با ترافیک روبرو میشوند لذا این امر سبب میشود تا ضرورت ایجاد یک توزیع منطقی در ساعات تردد از سوی زائران و مسافران به خصوص ناوگان حملونقل عمومی ما احساس شود.
رئیس پلیس راهور بابیان اینکه همزمان با ظهر پنجشنبه شاهد ترافیک روانی در استانهای مرزی و استانهای همجوار آنان هستیم، گفت: نکتهای که متاسفانه دغدغه و نگرانیهایی را برای ما وجود آورده بروز تصادفات پرشمار در این محورها است.
حسینی افزود: عمده دلایل تصادفات نخست خستگی و خوابآلودگی و در ثانی عجله و شتاب است که درباره دلیل اول باید گفت تمام استانهای مرزی و استانهای همجوار در تمام شهرها و بخشهای بینراهی دارای موکبهای پذیرایی و استراحتگاه هستند که زائران میتوانند از آنان استفاده کرده و خستگی تن خود را نیز بزدایند.
وی گفت: درباره ازدحام و تعجیل نیز باید گفت بسیاری از زائران میخواهند خود را در ساعات اولیه صبح به مرزها برسانند در نتیجه ازدحام فوق العادهای را به مرزهای کشور تحمیل میکنند و خودشان نیز معطل میشوند و این در حالی است که مرزهای ما همواره باز و آماده پذیرش مسافران در تمام ساعتها هستند لیکن از این جهت است که معتقدیم باید یک نوع تعادل نسبی و توزیع منطقی بین تردد زائران اربعین به وجود آید.
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