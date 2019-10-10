به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، هوشنگ بازوند با اشاره به افزایش تعداد زائران در آستانه اربعین حسینی اظهار داشت: در طی امروز ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مرز خسروی عبور کردند که پیش‌بینی می‌شود این آمار در روزهای آتی به بیش از ۳۵ هزار نفر افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه با اتمام فعالیت مرز خسروی ۱۵ هزار نفر از زائران اربعین امروز موفق به خروج از مرز نشدند، افزود: این افراد در اقامتگاه‌های قصر شیرین، هلال‌احمر و سپاه پاسداران و هتل‌های این منطقه اسکان یافتند و صبح فردا از مرز خارج می‌شوند.

استاندار کرمانشاه بابیان اینکه اتوبوس‌های شهری برای انتقال زائران از قصر شیرین تا مرز خسروی ساماندهی شده‌اند، افزود: کمبود اتوبوس برای جابه‌جایی زائران یکی از مشکلات جدی مرز خسروی در خاک عراق است.