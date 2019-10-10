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۱۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۹:۱۳

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان:

تردد زائران اربعین در مرز چذابه به صورت تدریجی در حال انجام است

تردد زائران اربعین در مرز چذابه به صورت تدریجی در حال انجام است

چذابه- معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان از آغاز تدریجی تردد زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه خبر داد.

 علی حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه که ظهر امروز پنجشنبه به دلیل عدم وجود اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین حسینی در طرف عراق بسته شده بود، هم اکنون به صورت تدریجی در حال انجام است.

وی افزود: با همکاری های صورت گرفته از سوی طرف عراقی، خودروهای ادارات شهر العماره این کشور به سمت مرز چذابه هدایت شده و کار جابجایی زائران اربعین حسینی را انجام می دهند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان عنوان کرد: در حال حاضر به رغم ازدحام جمعیت، تردد زائران ایرانی از این مرز درحال انجام است اما با توجه امکانات محدود کشور عراق، مردم برای مراجعه به مرزهای خوزستان عجله نکنند.

کد مطلب 4743042

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