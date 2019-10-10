خوبی کامبوج این بود که ضدفوتبال بازی نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاری فرد پس از پیروزی تیم ملی ایران برابر کامبوج گفت: نمایش خوبی داشتیم و توانستیم به یک برد پر گل دست پیدا کنیم. یکی از کارهای خوب تیم کامبوج این بود که ضد فوتبال بازی نکرد و با اینکه گل های زیادی از ما دریافت کرده بودند اما بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتند.

مهاجم تیم ملی ایران درباره چهار گلی که در این مسابقه به ثمر رساند، خاطرنشان کرد: هدف بازیکنان تیم ملی موفقیت و صعود به جام جهانی است. این که چه کسی گل می زند مهم نیست بلکه مهم این است که دل ایرانی ها شاد و اسم تیم ملی را در جام جهانی ببینند.